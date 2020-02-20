Карантин в учебных заведениях: чем занять детей?
Прямой эфир 21 февраля на частоте 88,3 FM
Карантин в учебных заведениях: чем занять детей?Фото: Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае зафиксировано превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу. За прошедшую неделю простудные заболевания выявлены у 4950 школьников. В 56 школах региона закрыто 189 классов, в 24 детских садах - 27 групп.
О том как и чем занять детей на вынужденных выходных в прямом эфире рассказала пресс секретарь ПАО МТС в регионах ДВ Анна Романова в 10:00 на радио «Комсомольская правда» Хабаровск» 88,3 FM.
Пресс секретарь ПАО МТС в регионах ДВ Анна РомановаФото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск эфир 21_02_2020.
МТС
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