2020-02-21T10:23:21+03:00
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Карантин в учебных заведениях: чем занять детей?

Прямой эфир 21 февраля на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Карантин в учебных заведениях: чем занять детей?Карантин в учебных заведениях: чем занять детей?Фото: Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае зафиксировано превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу. За прошедшую неделю простудные заболевания выявлены у 4950 школьников. В 56 школах региона закрыто 189 классов, в 24 детских садах - 27 групп.

О том как и чем занять детей на вынужденных выходных в прямом эфире рассказала пресс секретарь ПАО МТС в регионах ДВ Анна Романова в 10:00 на радио «Комсомольская правда» Хабаровск» 88,3 FM.

Пресс секретарь ПАО МТС в регионах ДВ Анна Романова Фото: Сергей ПЯТКОВ

Пресс секретарь ПАО МТС в регионах ДВ Анна РомановаФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 21_02_2020.

МТС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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