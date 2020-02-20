2020-02-20T10:41:47+03:00
Это - Хабаровск!

Ваше здоровье в в ваших руках

Слушайте прямой эфир 21 февраля на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сохранить здоровье с помощью профосмотра и диспансеризации слушайте завтра в прямом эфире в 9:00 на 88,3 FM

Об этом и многом другом в прямом эфире радио «Комсомольская правда» Хабаровск» расскажут директор Хабаровского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Нелли Александровна Лазерко и заместитель главного врача по медицинской части (КГБУЗ «Городская поликлиника №8» Министерства здравоохранения Хабаровского края) Лариса Михайловна Буцерко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В ЕАО установили ограничение на рост коммунальных тарифов
В Хабаровском крае на 23 февраля прогнозируют снегопады и сильный ветер
Следователи проверяют информацию о стрельбе возле детского сада под Хабаровском
В Хабаровске проверят дороги, отремонтированные по нацпроекту
Биробиджанцам рассказали, куда звонить при обнаружении подозрительных предметов
Человек пострадал при столкновении поезда и машины в Хабаровском крае
Дальневосточные энергетики наградили своих лучших спортсменов
На автомойке Хабаровска процветал азартный бизнес
Пожарным в Хабаровском крае увеличат зарплаты
В Краснофлотском районе Хабаровска ветеранам вручили юбилейные медали
Над Хабаровским краем военные тренировались в бомбометании
Совету ветеранов в Еврейской автономии подарили оргтехнику
Спортсмены из Хабаровского края поедут в Швецию на Кубок мира по ориентированию
Энергетики напоминают жителям Хабаровского края о сроках и способах передачи показаний за теплоснабжение и ГВС
В Хабаровском крае лжецелительницы провели обряды очищения кошельков
Спасенного из пожара мужчину в Хабаровском крае привезли в больницу с ожогами
О якобы гуляющем близ Хабаровска тигре высказались в минприроды края
Девочки-подростки пострадали в аварии в Хабаровске
Башня с ледяным водопадом в ЕАО заинтересовала прокуроров
Школе в Хабаровске присвоили имя Героя России
Биробиджанцев просят помочь в поисках захоронений ветеранов ВОВ
Первую подземную электроподстанцию установят в Хабаровске
В Хабаровске сняли с карантина часть китайцев