Ваше здоровье в в ваших руках

Как сохранить здоровье с помощью профосмотра и диспансеризации слушайте завтра в прямом эфире в 9:00 на 88,3 FM

Об этом и многом другом в прямом эфире радио «Комсомольская правда» Хабаровск» расскажут директор Хабаровского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Нелли Александровна Лазерко и заместитель главного врача по медицинской части (КГБУЗ «Городская поликлиника №8» Министерства здравоохранения Хабаровского края) Лариса Михайловна Буцерко.