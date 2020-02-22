Как Аргентина с Ямайкой, только дважды: «СКА-Нефтяник» разгромил «Строитель» со счетом 10:0

Хабаровская команда проводит последние домашние матчи перед плей-офф. Армейцы выиграли у московского «Динамо» и теперь очередная победа над клубом из Сыктывкара. Эта игра была тем более интересной, что «красно-черных» возглавляет экс-тренер сборной России Михаил Юрьев, а главным тренером «Строителя» является нынешний наставник сборной Павел Франц.

- Отметим, что в этом матче тренерский штаб «красно-черных» предоставил изрядное игровое время молодым хоккеистам. В частности, впервые в этом сезоне все 90 минут отыграл 22-летний голкипер Артем Бурасов, несколько раз выручивший команду в очень непростых для нее ситуациях, и, в итоге, сумевший сохранить свои ворота в неприкосновенности. В свою очередь его партнеры, неоднократно демонстрировавшие ювелирную игру в атаке, довели счет до «гроссмейстерского», повторив результат самой крупной победы над «Строителем» двухлетней давности, - отметили в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

Кроме того в игре не принимал участие опытнейший полузащитник хабаровчан Алан Джусоев, из-за травмы выбывший из регулярного чемпионата. Зато Алан порадовал болельщиков на пару с Виталием Афанасьевнам - руководителем пресс-службы армейцев, комментируя матч в прямом эфире.

Алан Джусоев о своей травме и будущем сопернике в "плей-офф".21.02.2020 (с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

Уже в первом тайме стало понятно, что хабаровчане безусловно доминируют на площадке. Гости несмотря на попытки так ничего и не смогли сделать с «красно-черными» и по истечении 45 минут счет на табло стал 7:0, и вся интрига, оставшаяся на второй игровой отрезок – сумеют ли действующие чемпионы России сделать счет двузначным.

«СКА-Нефтяник» играл в красивый, комбинационный хоккей шаг за шагом разнося соперника, но без лишней агрессии. Во втором тайме хабаровская команда забила еще три мяча и вывела окончательный счет матча к двузначной цифре - 10:0. А Артем Бондаренко, нападающий «красно-черных» оформил свой очередной пента-трикк, забив пять мячей.

- Мне сложно давать оценку этому матчу, - отметил Михаил Юрьев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». – Уже после первого тайма можно было сказать, что исход матча не вызывал ни у кого сомнений, второй тайм можно объяснить тем, что мы обороты сбросили. Этому есть причины и субъективные и объективные – заканчивали в 12 человек конечно тяжело было именно в этом плане, потому что «Строитель» двигался достаточно хорошо, нас напрягал, а головой мы наверное уже в других матчах. Вот это самое главное почему во втором тайме нам удалось меньше, чем в первом.

СКА-нефтяник - Строитель - 10:0. Пресс-конференция.21.02.2020. Хабаровск. Чемпионат России (с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

Мячи: 1:0 (3 мин.) Викулин (Ишкельдин - угловой), 2:0 (8) А. Бондаренко (Ишкельдин), 3:0 (21) Петтерссон (Аникин), 4:0 (25) Петтерссон (Шардаков), 5:0 (29) А. Бондаренко (Шардаков), 6:0 (33) А. Бондаренко (Викулин), 7:0 (38) А. Бондаренко (Петтерссон), 8:0 (50) Шардаков (Ишкельдин), 9:0 (77) Ишкельдин (Петтерссон), 10:0 (90) А. Бондаренко (Аникин - угловой).

«СКА-Нефтяник» продолжает идти на втором месте в турнирной таблице регулярного чемпионата, и команде перед выходом в плей-офф осталось провести два матча на выезде: 24 февраля в Нижнем Новгороде со «Стартом», и 26 февраля в Кирове с «Родиной».