2020-02-24T03:06:15+03:00
Спорт

Мужскому празднику посвятили межрегиональный хоккейный турнир в ЕАО

Традиционные соревнования собрали шесть ледовых дружин из Хабаровска, Биробиджана, Облучья и Бабстово. Победил биробиджанский "Синтез"
Виктор ЧЕРНЕНКО
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В День защитника Отечества в Биробиджане прошел хоккейный турнир, посвященный "красному дню" календаря.В День защитника Отечества в Биробиджане прошел хоккейный турнир, посвященный "красному дню" календаря.Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО
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НАШЕ ОРУЖИЕ - КЛЮШКИ

В День защитника Отечества в Биробиджане прошло немало праздничных мероприятий, в том числе хоккейный турнир, посвященный "красному дню" календаря. Как сообщили организаторы, первая такая битва на льду состоялась в феврале прошлого года. Дебют оказался успешным, и эти состязания решили сделать ежегодными.

- 23 февраля - праздник всех мужчин, в том числе хоккеистов. Мы решили продолжить хорошую традицию (пропаганда спорта) и пригласили любительские спортивные коллективы "размяться на льду" в День защитника Отечества. Число команд-участниц возросло до шести - кроме биробиджанских "Октана" и "Синтеза", играют "Пульсар" и "Амурские леопарды" из Хабаровска, а также "Беркут" из города Облучье и "СДК" из села Бабстово Ленинского района ЕАО, - рассказал перед стартом соревнований президент федерации хоккея ЕАО Эдуард Клейман.

Турнир начался в десять часов утра в хоккейной коробке, расположенной на улице Шалаева областного центра. Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Турнир начался в десять часов утра в хоккейной коробке, расположенной на улице Шалаева областного центра.Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Все команды были поделены на две группы, в которых борьба шла по круговой системе. Турнир начался в десять часов утра в хоккейной коробке, расположенной на улице Шалаева областного центра. Хоккеисты "Пульсара" выехали на лед в красной форме, их соперники из "СДК" - в черной. Матч привлек внимание болельщиков, которые дружными криками поддерживали игроков обеих команд. В итоге хабаровчане со счетом 7:2 победили хоккеистов из Бабстово.

- Мощно атаковали "красные" на всем протяжении встречи. И вратарь у них надежный. "Черным" не хватало скорости, чтобы быстро переходить от обороны к наступлению, но сухого поражения они сумели избежать. Боевой получился матч! - поделился своими впечатлениями Виталий, один из болельщиков.

БЕЗ ПРИЗОВ НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ

Матчи второй группы, в которую попали "Амурские леопарды", "Синтез" и "Беркут", проводились в хоккейной коробке, расположенной в спорткомплексе "Дружба". Здесь также никто не хотел уступать - бескомпромиссное соперничество продолжалось до последней секунды. В финальном матче, который стартовал в семь часов вечера, встретились победители в каждой группе - в упорной борьбе "Синтез" победил земляков из "Октана" со счетом 3:0 и стал победителем межрегионального хоккейного турнира.

Без призов никто не остался Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Без призов никто не осталсяФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Сразу же после финального свистка состоялась церемония награждения. Биробиджанскому "Синтезу" вручили кубок, все участники соревнований получили от организаторов памятные дипломы. Но главным призом, по словам усталых, но довольных хоккеистов, стал мощный заряд бодрости и бесценный игровой опыт, который пригодится в дальнейших турнирах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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