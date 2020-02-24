Дальневосточный гектар, история успеха

Программа Дальневосточный гектар не только набирает обороты, но и показывает результаты. Поддержка Правительства Хабаровского края, введение ипотеки под 2% и не только сделали Дальневосточный гектар популярным среди жителей всей России и даже за рубежом. Человек, который одним из первых взял свой гектар и уже работает, этим утром на радио «Комсомольская правда» Хабаровск». Пчеловод, гектарщик Сергей Борисович Суровцев.

Пчеловод, гектарщик Сергей Борисович СуровцевФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 25_02_2020.