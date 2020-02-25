Дальневосточный гектар: какая поддержка ждет владельцев участков в Хабаровском крае

За весь период действия программы «Дальневосточный гектар» почти две тысячи граждан воспользовалось мерами поддержки на сумму 580 миллионов рублей. Среди них гранты на создание и ведения хозяйства, развитие семейной животноводческой фермы. Начинающим предпринимателям помогли открыть собственный бизнес. Также речь идет и о микрозаймах, льготном кредитовании и многом другом.

Разбирались во всем этом многообразие, с начальником отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» министерства имущественных отношений Хабаровского края Андреем Примаком.

Андрей Примак, начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» министерства имущественных отношений Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 26_02_2020.