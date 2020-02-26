Банковской картой теперь можно рассчитаться в большинстве отделений Почты России в Хабаровском крае

По итогам 2019-го года платежные терминалы установлены практически на каждом рабочем месте оператора. А общее количество единиц в Хабаровском крае достигло цифры 672.

- По итогам 2019 года Почта России обеспечила прием платежных карт в абсолютном большинстве дальневосточных отделений, - отметила заместитель директора Макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Татьяна Разгонова. - Это важный шаг к созданию банковской инфраструктуры в малых населенных пунктах, где за финансовыми продуктами и услугами жители обращаются в почтовые отделения.

В отделениях Почты России дальневосточникам предоставляют услуги по оформлению вкладов, заявок на кредитные продукты, бесплатных дебетовых карт платежной системы МИР. Также действуют специальные условия для пенсионеров, владельцев «дальневосточного гектара». Отдельно воспользоваться услугами смогут покупатели интернет-магазинов, оформляющие доставку заказов через отделения Почты России.

Банковской картой можно оплатить и почтовые услуги, такие, как отправка посылок и денежных переводов, покупку канцелярии, печатной продукции и периодических печатных изданий. Клиенты любого банка могут снимать в почтовых отделениях наличные, а клиенты Почта Банка - еще и вносить их через кассу. Эта услуга особенно востребована в небольших населенных пунктах, где нет отделений банков или банкоматов.

Отметим, формирование банковской инфраструктуры на базе дальневосточных почтовых отделений решает такую социальную задачу, как повышение доли безналичных платежей в экономике. Безналичный способ оплаты товаров и услуг стремительно растет, и по оценкам российских экспертов в 2020 году оплата картой станет предпочтительным способом расчетов на большей части территории страны. Так, в 2019 году доля платежей в одно касание уже превысила отметку 50% в Камчатском крае, Сахалинской области, Чукотском автономном округе, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), Магаданской области и Еврейском автономном округе.