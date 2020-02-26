Обещали – «выгрызли»: хабаровский «Амур» разгромил «Барыс» в последнем матче сезона со счетом 5:0

После второго матча с «Нефтехимиком», когда «Амур» окончательно расстался с надеждой сыграть в плей-офф чемпионата, главный наставник «тигров» пообещал, что несмотря на опустошение в последнем матче сезона они обязательно порадуют своих болельщиков «выгрызя» победу у своего последнего соперника в этом сезоне – казахстанского «Барыса».

Команда из Казахстана прибыла на Дальний Восток в экспериментальном составе – большую ее часть составили молодые игроки из «дубля» «Барыса», несмотря на это перед игрой с «Амуром» они смогли переиграть владивостокский «Адмирал» только в первом тайме забросив «морякам» сразу три шайбы.

Обещали – «выгрызли»: хабаровский «Амур» разгромил «Барыс» в последнем матче сезона со счетом 5:0Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Гости вышли на площадку «Платинум-Арены» полные радужных надежд и сразу попытались начать с атаки, но «Амур» помнил обещание своего тренера и в свою очередь «поднажал». Первый гол на 15 минуте матча в ворота самоуверенных гостей забросил Вячеслав Ушенин, второй спустя минуту он же.

- Играть было достаточно сложно. Надо добавлять в агрессии больше бросать на ворота, закрывать вратаря и придет успех, забьем голы и отыграемся, - поделился планами на второй период Кирилл Панюков, нападающий ХК «Барыс».

Обещали – «выгрызли»: хабаровский «Амур» разгромил «Барыс» в последнем матче сезона со счетом 5:0Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Второй период ознаменовался большим количеством удалений. На скамейку штрафников садились как гости, так и хозяева арены. Впрочем, воспользоваться большинством ни одна ни вторая команда в этой двадцатиминутке так и не смогли. Счет после сирены так и не изменился.

- Маленько тяжеловато, у команды соперника играет очень много молодых ребят. Им надо доказывать, они бегут, толкаются, идет борьба. - отметил Вячеслав Ушенин, нападающий ХК «Амур».

Владислав Ушенин в недавней выездной серии «оформил» хет-трик, у Вячеслава в этой игре уже есть «дубль», естественно всех интересовало – сможет ли нападающий «Амура» догнать брата?

- Ему надо просто отдать мне пас, чтобы я сделал хет-трик и все будет хорошо, - улыбнулся хоккеист.

Обещали – «выгрызли»: хабаровский «Амур» разгромил «Барыс» в последнем матче сезона со счетом 5:0Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В третьем периоде «Барыс» поднажал и только стойкость Евгения Аликина – еще одного героя этого матча спасла Амур от забитых шайб. Удача, плюс желение победить творят чудеса и «Амур» вновь забивает. Момент на 46 минуте реализует Томаш Зогорна – 3:0. Спустя три минуты забивает Михал Йордан – 4:0.

На последней минуте матча тройка нападения «Амура» врывается в зону «Барыса», на удар выводят Владислава Ушенина, того закрывают защитники он отдает шайбу Александру Кузнецову и тот тут же пререпасовывает ее второму брату и теперь уже Вячеслав Ушенин делает свой первый в карьере хет-трик – кепки летят на лед! Аргентинские 5:0 – окончательный счет матча.

- Хоть матч для обеих команд ничего не решал, но мы хотели поиграть для болельщиков. Болельщики пришли, большое спасибо им, и ребята их отблагодарили, - подчеркнул Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Обещали – «выгрызли»: хабаровский «Амур» разгромил «Барыс» в последнем матче сезона со счетом 5:0Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В конце последнего для «Амура» матча в этом сезоне состоялась церемония награждения «Бесценной лиги». В итоге по итогам голосования трофей «Бесценного игрока» заслужено получил голкипер «тигров» Евгений Аликин – это его седьмой матч проведенный «в сухую» в этом сезоне.

Обещали – «выгрызли»: хабаровский «Амур» разгромил «Барыс» в последнем матче сезона со счетом 5:0Фото: пресс-служба ХК "Амур"