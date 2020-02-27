2020-02-27T09:17:54+03:00
Политика

Участники лыжного перехода Москва - Хабаровск попали в снежную бурю

Сейчас восемь спецназовцев из Дальневосточного военного округа идут по льду вдоль побережья озера Байкал [фото, видео]
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Участники лыжного перехода Москва – Хабаровск попали в снежную бурюУчастники лыжного перехода Москва – Хабаровск попали в снежную бурюФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
Изменить размер текста:

После того, как военные - участники уникального, протяженностью в восемь с половиной тысяч километров лыжного перехода Хабаровск - Москва, спустились с высокогорного перевала Мандрик в республике Бурятия и вышли на лед Байкала, их встретила настоящая снежная буря - шквальный ветер, метель и практически нулевая видимость.

Участники лыжного перехода Москва – Хабаровск попали в снежную бурю Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Участники лыжного перехода Москва – Хабаровск попали в снежную бурюФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Впрочем, прошедшие уже третью тысячу километров бойцы успешно преодолели трудности и продолжают движение к цели. Люди, идущие на лыжах в Москву, попали в отряд далеко не случайно - из военнослужащих, и так отличающихся неплохим здоровьем, медики отобрали лучших.

- Отбор происходил очень серьезно. Сначала нас тестировали психологи, потом проверяли медики, смотрели нашу физическую выносливость, - рассказал Анатолий Рудник, участник перехода Хабаровск - Москва. - Сейчас прошли уже около трех тысяч километров - вышли на Байкал. Красота просто неописуемая. Пока шли сюда, все время ждали встречи с Байкалом. Думали, что будут торосы, но, как оказалось, лед здесь ровный. Единственное, что нас здесь встретил ветер в лицо. Но мы к этому готовы, так что все преодолеем.

Участники лыжного перехода Москва – Хабаровск попали в снежную бурю Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Участники лыжного перехода Москва – Хабаровск попали в снежную бурюФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Всего по заснеженному льду знаменитого озера военные прошли более 40 километров на лыжах. Дальше шел голый лед, и для того, чтобы его преодолеть, спортсменам пришлось сцепиться между собой веревками и закрепиться за высокоманевренные снегоходы «Варяг». Таким способом они проделали еще 80 километров пути.

Участники лыжного перехода Москва – Хабаровск попали в снежную бурю Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Участники лыжного перехода Москва – Хабаровск попали в снежную бурюФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

- В ходе следования участники перехода посетили прибайкальский поселок Бабушкин и город Байкальск, где местные жители организовали торжественную встречу, районные ансамбли песни и пляски исполнили для военнослужащих художественные номера и патриотические песни. Представители местной администрации выступили с напутственными словами в знак уважения и поддержки проводимой акции, - рассказал Александр Гордеев, начальник пресс-службы Восточного военного округа.

Дальше путь военных-экстремалов лежит в город Ангарск Иркутской области. Им надо будет преодолеть не только лед Байкала, но и горные перевалы и заснеженные косогоры.

Участники лыжного перехода Москва – Хабаровск попали в снежную бурю Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Участники лыжного перехода Москва – Хабаровск попали в снежную бурюФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Напомним, что уникальный лыжный переход, посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Хабаровске 28 января. Военным предстоит преодолеть 8492 километра по территории 17 субъектов Российской Федерации. Финишировать военные планируют 7 мая в Москве. С собой лыжники несут копию Знамени Победы.

Участники лыжного перехода Хабаровск - Москва вышли на лед озера Байкал.Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Еврейской автономии закончился карантин для трех китайцев
В Биробиджане простятся с ветераном Владимиром Васильевичем Большанининым
Две сотни соцучреждений подключат к интернету в Хабаровском крае
В Биробиджане ликвидировали гуляющую по улице рысь
В Хабаровск из Таиланда прилетел ребенок с признаками вирусной инфекции
Делец из Приморья продавал наркотики через интернет-магазин в Хабаровском крае
Сбитую КамАЗом женщину в Хабаровске доставили в нейрохирургическое отделение
Дачников, пострадавших от наводнения в 2019 году, разыскивают в Хабаровске
В Хабаровском крае клиенты Россельхозбанка смогут рассчитываться за покупки «сказочной картой»
В Хабаровском крае ветераны войны и блокадники бесплатно будут пользоваться стационарными телефонами от «Ростелеком»
За отказ от эвакуации из «заминированных» зданий в Хабаровском крае будут наказывать
Хабаровское реготделение партии «Справедливая Россия» обсуждает поправки в Конституцию
Хоккеисты из Хабаровского края выиграли Спартакиаду учащихся России
У самого крупного хищника на земле праздник под Хабаровском
Памятник труженикам тыла украсит сквер в Хабаровске
Еще больше жителей Хабаровского края получат право на бесплатную юридическую помощь
Обман покупателя раскрыли в розничном магазине Хабаровска
Компенсации за утонувший урожай получат садоводы и огородники в ЕАО
Криминальный дуэт полтора года грабил сельчан в Хабаровском крае
Гость из Австрии рассказал о самом страшном в лесу Хабаровского края
Новым специальностям будут обучать в техникумах и колледжах Хабаровского края
В мэрии Хабаровска посчитали сэкономленные деньги и доходы за 2019 год
Автоугонщики в Хабаровске не смогли вернуть машину владельцу за деньги