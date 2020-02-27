Участники лыжного перехода Москва - Хабаровск попали в снежную бурю

После того, как военные - участники уникального, протяженностью в восемь с половиной тысяч километров лыжного перехода Хабаровск - Москва, спустились с высокогорного перевала Мандрик в республике Бурятия и вышли на лед Байкала, их встретила настоящая снежная буря - шквальный ветер, метель и практически нулевая видимость.

Участники лыжного перехода Москва – Хабаровск попали в снежную бурюФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Впрочем, прошедшие уже третью тысячу километров бойцы успешно преодолели трудности и продолжают движение к цели. Люди, идущие на лыжах в Москву, попали в отряд далеко не случайно - из военнослужащих, и так отличающихся неплохим здоровьем, медики отобрали лучших.

- Отбор происходил очень серьезно. Сначала нас тестировали психологи, потом проверяли медики, смотрели нашу физическую выносливость, - рассказал Анатолий Рудник, участник перехода Хабаровск - Москва. - Сейчас прошли уже около трех тысяч километров - вышли на Байкал. Красота просто неописуемая. Пока шли сюда, все время ждали встречи с Байкалом. Думали, что будут торосы, но, как оказалось, лед здесь ровный. Единственное, что нас здесь встретил ветер в лицо. Но мы к этому готовы, так что все преодолеем.

Участники лыжного перехода Москва – Хабаровск попали в снежную бурюФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Всего по заснеженному льду знаменитого озера военные прошли более 40 километров на лыжах. Дальше шел голый лед, и для того, чтобы его преодолеть, спортсменам пришлось сцепиться между собой веревками и закрепиться за высокоманевренные снегоходы «Варяг». Таким способом они проделали еще 80 километров пути.

Участники лыжного перехода Москва – Хабаровск попали в снежную бурюФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

- В ходе следования участники перехода посетили прибайкальский поселок Бабушкин и город Байкальск, где местные жители организовали торжественную встречу, районные ансамбли песни и пляски исполнили для военнослужащих художественные номера и патриотические песни. Представители местной администрации выступили с напутственными словами в знак уважения и поддержки проводимой акции, - рассказал Александр Гордеев, начальник пресс-службы Восточного военного округа.

Дальше путь военных-экстремалов лежит в город Ангарск Иркутской области. Им надо будет преодолеть не только лед Байкала, но и горные перевалы и заснеженные косогоры.

Участники лыжного перехода Москва – Хабаровск попали в снежную бурюФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Напомним, что уникальный лыжный переход, посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Хабаровске 28 января. Военным предстоит преодолеть 8492 километра по территории 17 субъектов Российской Федерации. Финишировать военные планируют 7 мая в Москве. С собой лыжники несут копию Знамени Победы.