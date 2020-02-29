В биробиджанском микрорайоне расширяется антисанитарная зона

НЕ ХОТИМ ЖИТЬ НА ПОМОЙКЕ

В Биробиджане - немало многоквартирных деревянных домов, возведенных полвека назад и ранее. В частности, несколько таких строений находится на улице Кавалерийской. Рядом с "допотопными" сооружениями - покосившийся сортир и выгребная яма, окрестности усеяны мусором. Опасное соседство с антисанитарной зоной тревожит местных жителей.

- Осенью здесь стояли баки для мусора, затем их куда-то убрали. Жители близрасположенных домов стали бросать в яму бытовые отходы, а кто-то не доносит до нее пакет или ведро. В результате образовалась несанкционированная свалка, угрожающая нашему здоровью, - пожаловалась Олеся, местная жительница. - По помойке бездомные собаки бегают и крысы - неизвестно, какую заразу можно подцепить. И заполыхать может свалка, а до наших домов - рукой подать. Как бы беды не случилось...

Ее тревогу разделяет Татьяна Ивановна, проживающая в доме № 32 по улице Кавалерийская. По словам биробиджанской пенсионерки, она и ее соседи задыхаются от вони, почувствовали ухудшение здоровья, но "заложникам ситуации" деваться некуда.

- Контейнеры убрали в другой конец улицы - рядом с трехэтажкой. Они стоят полупустые. Туда идти гораздо дальше прежнего, и многие жильцы "деревяшек" кидают мусор в выгребную яму. И на машинах подъезжают сюда - тоже избавляются от мусора. Из магазина сюда привозят отходы. А чистят выгребную яму раз в три-четыре месяца. В последний раз очистку произвели прошлой осенью. А квитанции за коммунальные платежи, в том числе за вывоз твердых бытовых отходов, каждый месяц нам приносят. Где же справедливость, почему мы должны жить фактически на помойке и платить за это? - возмущается Татьяна Ивановна.

ПИШИТЕ ПИСЬМА?

Как сообщил руководитель биробиджанской управляющей компании "Монарх" Леонид Смышляев, контейнеры для мусора принадлежат другой управляющей компании. Почему их переместили, ему неведомо.

– Если жильцы хотят, чтобы наша управляющая компания установила на Кавалерийской контейнеры для мусора, пусть обращаются в мэрию Биробиджана. Без разрешения муниципалитета обустроить контейнерную площадку мы не имеем права, - пояснил Леонид Смышляев. - А насчет очистки выгребной ямы меня даже не спрашивайте - проблема серьезная, которую нужно решать комплексно.

Чтобы призвать к ответу нерадивых коммунальщиков и ликвидировать антисанитарную зону, пострадавшие намерены обратиться в официальные контролирующие инстанции. Как сообщила биробиджанка Олеся, она пожаловалась о несанкционированной свалке на странице градоначальника в Instagram, но ответа от Александра Головатого не последовало. А тем временем помойка расширяется, причиняя неудобства местным жителям.