2020-02-29T09:17:38+03:00
Общество

С песнями и плясками встречают свой новый год хабаровские буддисты

Празднование, посвященное очередному витку колеса Судеб, развернулось в ДК «Русь»
Евгения МОЛОТОВААлександр ШТААЛЬ
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"Сагаалган" или "праздник белого месяца" будет отмечаться правоверными буддистами в течении всего марта."Сагаалган" или "праздник белого месяца" будет отмечаться правоверными буддистами в течении всего марта.Фото: Ольга КИВА
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Новый год – мероприятие обстоятельное, и готовиться к нему начинают заранее. Зато и празднуют потом с размахом. Так, буддистский новый год принято отмечать в течение целого месяца. Вот и хабаровские буддисты начиная с 24 февраля отмечают очередной виток в своей и чужих судьбах. А сегодня, 29 февраля, они собрались для празднования ДК «Русь».

Примерить костюмы мог каждый желающий Фото: Ольга КИВА

Примерить костюмы мог каждый желающийФото: Ольга КИВА

- Мероприятие невероятно интересное, - докладывает с места события корреспондент «КП» - «Хабаровск» Ольга Кива. – Шикарные костюмы, которые можно примерить на себя. Уникальные книги, интересные кулинарные образы, все для того, чтобы в полной мере ощутить себя частью удивительного праздника, наполненного искренней радостью и настоящим душевным теплом.

Костюмы предоставила бурятская община Фото: Ольга КИВА

Костюмы предоставила бурятская общинаФото: Ольга КИВА

В программе мероприятия не только выставки и презентация блюд, но и концерт в котором приняли участие представители хабаровской бурятской общины.

Вкусная еда - непременный атрибут любого праздника Фото: Ольга КИВА

Вкусная еда - непременный атрибут любого праздникаФото: Ольга КИВА

Для юных почитателей буддизма прошел конкурс детского рисунка, где справедливое жюри выбрало самых достойных и талантливых.

Конкурс детских рисунков - награда нашла достойных Фото: Ольга КИВА

Конкурс детских рисунков - награда нашла достойныхФото: Ольга КИВА

Энтузиасты восстановили традиционный дом и показали всем желающим немудреный быт принятый в прошлые годы."Сагаалган" или "праздник белого месяца" будет отмечаться правоверными буддистами в течении всего марта.

Произведения искусства рукодельниц мог приобрести любой желающий Фото: Ольга КИВА

Произведения искусства рукодельниц мог приобрести любой желающийФото: Ольга КИВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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