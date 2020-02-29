С песнями и плясками встречают свой новый год хабаровские буддисты
Новый год – мероприятие обстоятельное, и готовиться к нему начинают заранее. Зато и празднуют потом с размахом. Так, буддистский новый год принято отмечать в течение целого месяца. Вот и хабаровские буддисты начиная с 24 февраля отмечают очередной виток в своей и чужих судьбах. А сегодня, 29 февраля, они собрались для празднования ДК «Русь».
Примерить костюмы мог каждый желающийФото: Ольга КИВА
- Мероприятие невероятно интересное, - докладывает с места события корреспондент «КП» - «Хабаровск» Ольга Кива. – Шикарные костюмы, которые можно примерить на себя. Уникальные книги, интересные кулинарные образы, все для того, чтобы в полной мере ощутить себя частью удивительного праздника, наполненного искренней радостью и настоящим душевным теплом.
Костюмы предоставила бурятская общинаФото: Ольга КИВА
В программе мероприятия не только выставки и презентация блюд, но и концерт в котором приняли участие представители хабаровской бурятской общины.
Вкусная еда - непременный атрибут любого праздникаФото: Ольга КИВА
Для юных почитателей буддизма прошел конкурс детского рисунка, где справедливое жюри выбрало самых достойных и талантливых.
Конкурс детских рисунков - награда нашла достойныхФото: Ольга КИВА
Энтузиасты восстановили традиционный дом и показали всем желающим немудреный быт принятый в прошлые годы."Сагаалган" или "праздник белого месяца" будет отмечаться правоверными буддистами в течении всего марта.
Произведения искусства рукодельниц мог приобрести любой желающийФото: Ольга КИВА
ИСТОЧНИК KP.RU