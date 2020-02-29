С песнями и плясками встречают свой новый год хабаровские буддисты

Новый год – мероприятие обстоятельное, и готовиться к нему начинают заранее. Зато и празднуют потом с размахом. Так, буддистский новый год принято отмечать в течение целого месяца. Вот и хабаровские буддисты начиная с 24 февраля отмечают очередной виток в своей и чужих судьбах. А сегодня, 29 февраля, они собрались для празднования ДК «Русь».

Примерить костюмы мог каждый желающийФото: Ольга КИВА

- Мероприятие невероятно интересное, - докладывает с места события корреспондент «КП» - «Хабаровск» Ольга Кива. – Шикарные костюмы, которые можно примерить на себя. Уникальные книги, интересные кулинарные образы, все для того, чтобы в полной мере ощутить себя частью удивительного праздника, наполненного искренней радостью и настоящим душевным теплом.

Костюмы предоставила бурятская общинаФото: Ольга КИВА

В программе мероприятия не только выставки и презентация блюд, но и концерт в котором приняли участие представители хабаровской бурятской общины.

Вкусная еда - непременный атрибут любого праздникаФото: Ольга КИВА

Для юных почитателей буддизма прошел конкурс детского рисунка, где справедливое жюри выбрало самых достойных и талантливых.

Конкурс детских рисунков - награда нашла достойныхФото: Ольга КИВА

Энтузиасты восстановили традиционный дом и показали всем желающим немудреный быт принятый в прошлые годы."Сагаалган" или "праздник белого месяца" будет отмечаться правоверными буддистами в течении всего марта.