В Хабаровске второй день подряд прощаются с зимой. По традиции в этот день устраивают народные гуляния. Так, 29 февраля центром скопления горожан стала набережная. Там пели песни, плясали, ели блины и, конечно же, жгли чучело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/763708" frameborder="0"></iframe> Сожжение Масленицы в Хабаровске.Борис КОКУРИН

Сегодня, 1 марта песни и танцы устраивают в районах города. В Индустриальном районе местные жители потянулись к торговому центру «ЭВР».

Для них готовят не только блины, но и шашлыки, угощают вареной кукурузойФото: Ольга КИВА

Здесь для них готовят не только блины, но и шашлыки, угощают вареной кукурузой.

Между собравшимися гуляют ряженые, которые не прочь сфотографироваться со всеми желающимиФото: Ольга КИВА

Между собравшимися гуляют ряженые, которые не прочь сфотографироваться со всеми желающими.

На ярмарке можно посмотреть игрушки собственного производства и при желании купить что-нибудь на памятьФото: Ольга КИВА

Работает ярмарка, где можно посмотреть игрушки собственного производства и при желании купить что-нибудь на память.

На сцене выступали танцоры в ярких одеждахФото: Ольга КИВА

Перед торговым центром соорудили сцену, на которую выходили танцоры в ярких одеждах и своими выступлениями заряжают позитивом. Больше всех радуются дети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/763829" frameborder="0"></iframe> Пляски да блины: хабаровчане весело и сытно прощаются с зимой.Ольга КИВА

Напомним, что в этом году Масленица совпала еще и с буддистским новым годом. Традиционный праздник «Сагаалган» прошел 29 февраля во Дворце Дружбы «Русь». Отметить это событие приглашали всех желающих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/763830" frameborder="0"></iframe> Буддистский новый год в Хабаровске.Ольга КИВА

Гостей встречали почитатели буддистской культуры, преимущественно буряты, живущие в регионе. Они организовали небольшую выставку-ярмарку, книжную экспозицию и провели дегустацию своих национальных блюд.