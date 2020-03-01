Пляски да блины: хабаровчане весело и сытно прощаются с зимой
В Хабаровске второй день подряд прощаются с зимой. По традиции в этот день устраивают народные гуляния. Так, 29 февраля центром скопления горожан стала набережная. Там пели песни, плясали, ели блины и, конечно же, жгли чучело.
Сожжение Масленицы в Хабаровске.Борис КОКУРИН
Сегодня, 1 марта песни и танцы устраивают в районах города. В Индустриальном районе местные жители потянулись к торговому центру «ЭВР».
Для них готовят не только блины, но и шашлыки, угощают вареной кукурузойФото: Ольга КИВА
Здесь для них готовят не только блины, но и шашлыки, угощают вареной кукурузой.
Между собравшимися гуляют ряженые, которые не прочь сфотографироваться со всеми желающимиФото: Ольга КИВА
Между собравшимися гуляют ряженые, которые не прочь сфотографироваться со всеми желающими.
На ярмарке можно посмотреть игрушки собственного производства и при желании купить что-нибудь на памятьФото: Ольга КИВА
Работает ярмарка, где можно посмотреть игрушки собственного производства и при желании купить что-нибудь на память.
На сцене выступали танцоры в ярких одеждахФото: Ольга КИВА
Перед торговым центром соорудили сцену, на которую выходили танцоры в ярких одеждах и своими выступлениями заряжают позитивом. Больше всех радуются дети.
Пляски да блины: хабаровчане весело и сытно прощаются с зимой.Ольга КИВА
Напомним, что в этом году Масленица совпала еще и с буддистским новым годом. Традиционный праздник «Сагаалган» прошел 29 февраля во Дворце Дружбы «Русь». Отметить это событие приглашали всех желающих.
Буддистский новый год в Хабаровске.Ольга КИВА
Гостей встречали почитатели буддистской культуры, преимущественно буряты, живущие в регионе. Они организовали небольшую выставку-ярмарку, книжную экспозицию и провели дегустацию своих национальных блюд.
ИСТОЧНИК KP.RU