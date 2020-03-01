Веселись, честной народ: в Биробиджане с размахом отпраздновали Масленицу

Сегодня в Биробиджане состоялись традиционные мероприятия, посвященные Масленице - празднику, имеющему многовековые традиции. В числе прочих проводы зимы устроили жители микрорайона «Сопка». Местные активисты вынесли столы на улицу, разложили угощения, подготовили площадку для спортивных состязаний.

в Биробиджане состоялись традиционные мероприятия, посвященные МасленицеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Мы напекли блинов, принесли пирожные и конфеты. Угощений хватит всем, - сообщила председатель поселкового комитета Надежда Гордиенко. - В программе будут мини-конкурсы, в том числе с использованием валенка, лыжных палок и воздушных шаров. Надо, чтобы люди чаще встречались и радовались жизни.

ПЕСНИ, КОНКУРСЫ И ПЛЯСКИ

Вскоре собравшиеся, при искусной поддержке гармониста, стали дружно исполнять народные песни и эстрадные шлягеры прошлых лет. Веселые старты на свежем воздухе никого не оставили равнодушными, сплотив представителей всех поколений. Шутки и прибаутки раздавались со всех сторон, кто-то делал селфи на память о хорошем дне.

Возле Благовещенского кафедрального собора (главного храма ЕАО) также скучать никому не пришлось. Скоморохи и «красны девицы» потешали публику, в том числе пляской с метлами. Многие присоединялись к увлекательному времяпровождению, резвясь от души. Но не все разделяли всеобщее веселье.

«Блинное изобилие» наблюдалось во дворе храма Святителя НиколаяФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Здесь только чай наливают, а блинов нигде нет, даже запаха не чувствуется. Прихожане сказали, что все блины уже скушали. Пойдем с сыном искать яства в других местах, - поделилась своими впечатлениями биробиджанка Ирина.

ВОЗЛЕ ХРАМА - АППЕТИТНЕЙ

«Блинное изобилие» наблюдалось во дворе храма Святителя Николая, расположенного на улице Шолом-Алейхема. К столам с выпеченными "символами солнца" выстроились внушительные очереди, но давки не возникало. Хозяюшки потчевали всех желающих блинами, участливо спрашивая при этом "вам со сметаной или медком?". Рядом из сияющих самоваров казаки разливали чай всем желающим.

На смонтированной сцене и на участке главной биробиджанской улицы, примыкающей к храму, развернулись увлекательные конкурсы, в том числе «бой с мешками». Встав на бревно, горожане с азартом предавались старинной русской забаве - выигрывал тот, кто мутузя мешком соперника, удерживал равновесие и не сваливался с бревна. Рядом кто-то с удовольствием осваивал ходули (еще одна старинная забава), чуть поодаль состязались в метании валенок. Выигрывал тот, кто бросал фольклорную зимнюю обувь дальше остальных участников.

ГУЛЯНЬЯ В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Более тысячи посетителей принял сегодня городской парк культуры и отдыха. Но бесплатных угощений здесь не наблюдалось - блины продавались от 20 рублей за штуку, также посетителям предлагались шашлыки, воздушная вата и другая еда.

Погуляли на свежем воздухе, поглазели на скомороховФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- В наш парк без денег лучше не приходить - ничего бесплатного в зоне массового отдыха не осталось. Правда, можно выиграть бутылку лимонада, если станцевать на сцене или победить в конкурсе. Но не каждый может отплясывать, особенно пожилые люди, - посетовал местный пенсионер Николай Иванович.

Проводы зимы в Биробиджане продолжаются. С наступлением сумерек (ориентировочно, после семи часов вечера) в городском парке культуры и отдыха сожгут чучело зимы. Но многие отдыхающие не стали дожидаться кульминации праздника, поспешив домой накануне рабочего дня. Погуляли на свежем воздухе, поглазели на скоморохов - и на том спасибо.

Напомним, в Хабаровске 1 марта также в течение дня продолжались масленичные гулянья.