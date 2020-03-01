2020-03-02T08:26:36+03:00
Это - Хабаровск!

Кикбоксинг - городу нужен!

Прямой эфир 2 марта на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Кикбоксинг - городу нужен!Кикбоксинг - городу нужен!Фото: Борис КОКУРИН
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Кикбоксинг пока еще может считаться достаточно молодым для нашей страны видом спорта. Тем не менее, стоит признать: развивается он довольно динамично. Так ли это? Как развит этот вид спорта в нашем городе? Насколько кикбоксинг полезен для юного поколения спортсменов?

Об этом и не только поговорили с генеральным директором промоутерской компании «Кикбоксинг Про» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда-Хабаровск».

Кикбоксинг - городу нужен! Фото: Сергей ПЯТКОВ

Кикбоксинг - городу нужен!Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 02_03_2020.

Евгений Чижиков

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ИСТОЧНИК KP.RU

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