2020-02-28T10:52:26+03:00
Хабаровский эксперт

Поют все! «ONLINE-ШОУ» в Хабаровске молодых эстрадных исполнителей

Слушайте эфир от 27 февраля 2020 года на 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Поют все! «ONLINE-ШОУ» в Хабаровске молодых эстрадных исполнителейПоют все! «ONLINE-ШОУ» в Хабаровске молодых эстрадных исполнителейФото: Борис КОКУРИН
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VI Регионального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «ONLINE-ШОУ» пройдёт в Хабаровске 29 февраля в ГДК. Радио "Комсомольская Правда -Хабаровск" - информационный спонсор этого события, на котором выступят 40 исполнителей со всего Хабаровского края, отобранные из 152 человек. Победитель запишет свою песню в профессиональной студии. Кто эти исполнители? Кто входит в жюри? Что ожидает зрителей? Эти и другие вопросы мы обсуждали в студии радио "Комсомольская Правда" с Евгенией Мартыновой, координатором проекта, специалистом по эстрадному вокалу Дома народного творчества КГАУК "КНОТОК".

Поют все! «ONLINE-ШОУ» в Хабаровске молодых эстрадных исполнителей Фото: Сергей ПЯТКОВ

Поют все! «ONLINE-ШОУ» в Хабаровске молодых эстрадных исполнителейФото: Сергей ПЯТКОВ

эксперт 27_02_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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