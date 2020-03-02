Футболисты «СКА-Хабаровск» завершат сборы товарищеским матчем с «Черноморцем» вместо «Краснодара-2»

Хабаровские армейцы проводят заключительный этап сборов в Крымске, где уже сыграли два контрольных матча: с пятигорским ФК «Машук-КМВ» (матч завершился в ничью) и с ФК «Биолог-Новокубанск» - командой из ПФЛ, которой на днях хабаровчане уступили со счетом 1:2.

СКА-Хабаровск - Машук-КМВ. Обзор матча. СКА-Хабаровск - Машук-КМВ (Пятигорск) 0:0 (0:0) Состав СКА-Хабаровск : Соромытько (Кырнац, 46), Мануйлов, Эльмурзаев, Мищенко, Труфанов, Сато, Ващенко, Горулёв, Новиков (Трифонов, 46), Кузьмичев, Булия

Третьим и заключительным спарринг-партнером «СКА-Хабаровска» должен был стать «Краснодар-2», однако тренерские штабы обеих команд решили, что этот поединок не нужен, и вместо «дубля» краснодарской команды с армейцами сыграют футболисты новороссийского «Черноморца».

- Встреча с коллегами по ФНЛ не состоится из-за нюансов подготовки команд - армейцы по ходу этого сбора тренируются и играют на искусственном покрытии, тогда как второй команде «быков» было важно провести матч на натуральном газоне, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Как отметили в хабаровском клубе, «Черноморец» на данный момент занимает третье место в группе «Юг» ПФЛ. Матч с командой из Новороссийска начнется в 22:00 по хабаровскому времени.

СКА-Хабаровск - Биолог-Новокубанск. Обзор матча. СКА-Хабаровск - Биолог-Новокубанск (п. Прогресс, Краснодарский край) 1:2 (0:1) Голы: 0:1 43 мин. 0:2 48 мин. 1:2 Базелюк, 66 мин. Состав СКА-Хабаровск : Обухов, Эльмурзаев, Зайцев (Труфанов,46), Суслов, Мануйлов, Квеквескири, Гащенков, Камилов (Булия, 70), Малеев, Брагин (Горулёв, 55), Базелюк

И еще одна потеря у хабаровчан: защитник Андрей Мищенко принял решение покинуть ряды армейцев и продолжить карьеру в другом клубе.

- Украинский футболист, выступавший за армейцев с лета прошлого года, покинул расположение клуба. Мы благодарим Андрея за совместную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере, - отметили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Украинский защитник провел в этом сезоне за «красно-синих» 15 матчей чемпионата ФНЛ и 1 на Кубок России, в общей сложности 1423 минуты на поле, на которое выходил обычно в стартовом составе.

Зато в скором времени в Крымске к команде присоединятся Семен Матвийчук и Рамазан Гаджимурадов, которые были вызваны в Российскую сборную U20 для участия в Кубке ФНЛ. В клубе отмечают, что они приняли участие в каждом из пяти матчей сборной, которая в итоге заняла 8 место на турнире. Забить ни одному, ни другому игроку не удалось.