2020-03-03T09:03:55+03:00
Это - Хабаровск!

Международное сотрудничество - путь к развитию

Прямой эфир 3 марта на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Международное сотрудничество - путь к развитиюМеждународное сотрудничество - путь к развитиюФото: Борис КОКУРИН
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Хабаровск уделяет большое внимание развитию многосторонних связей. А в частности укреплению деловых отношений между городами-побратимами. С каждым из них Хабаровск связывает дружба и сотрудничество, которое усиливается с годами и приносит взаимовыгодные плоды.

Об этом и не только, 3 марта, в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» мы поговорили с председателем совета по предпринимательству и председателем ассоциации рестораторов Хабаровского края, Андреем Веретенниковым.

Андрей Веретенников, председатель совета по предпринимательству и председатель ассоциации рестораторов Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Веретенников, председатель совета по предпринимательству и председатель ассоциации рестораторов Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 03_03_2020.

Андрей Веретенников

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ИСТОЧНИК KP.RU

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