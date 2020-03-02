Международное сотрудничество - путь к развитию

Хабаровск уделяет большое внимание развитию многосторонних связей. А в частности укреплению деловых отношений между городами-побратимами. С каждым из них Хабаровск связывает дружба и сотрудничество, которое усиливается с годами и приносит взаимовыгодные плоды.

Об этом и не только, 3 марта, в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» мы поговорили с председателем совета по предпринимательству и председателем ассоциации рестораторов Хабаровского края, Андреем Веретенниковым.

Андрей Веретенников, председатель совета по предпринимательству и председатель ассоциации рестораторов Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 03_03_2020.