2020-03-03T07:05:03+03:00
Общество

Закрыли первую ледовую переправу в Хабаровском крае

Проезд ограничили через протоку Хохлацкую в районе села Виноградовка на остров Круглый
Александр ШТААЛЬ
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Закрыли первую ледовую переправу в Хабаровском краеЗакрыли первую ледовую переправу в Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае календарная весна почти совпала с климатической. Столбик термометра уже начинает показывать плюсовые температуры днем, в регионе тает снег, меняется структура льда на водоемах. Он становится более хрупким, может разрушиться в любой момент. Поэтому инспекторы ГИМС повторно осматривают действующие переправы и дают заключение - можно ли их еще использовать или нет.

ПЕРЕПРАВУ ЗАКРЫЛИ НА ПРОТОКЕ ХОХЛАЦКОЙ

После осмотра ледяных трасс специалисты пришли к выводу, что нужно закрыть проезд через протоку Хохлацкую в районе села Виноградовка на остров Круглый. Эта переправа нужна была, чтобы обеспечить производственный процесс коммерческой организации.

- На этой трассе лед постепенно разрушается, становится рыхлым, на поверхность стала просачиваться вода. Акт об ее закрытии уже подписан, дорожные знаки здесь демонтировали, также убрали ограничивающие полосы движения, шлагбаум и спасательный пост. Въезд на ледовую переправу пересыпали, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПЕРЕПРАВЫ

По данным на 2 марта, в регионе продолжают действовать 37 ледовых переправ. Из них по одной в Амурском, Верхнебуреинском и Комсомольском районах, по две в Николаевском, Хабаровском районах, три в Аяно-Майском районе, четыре в Охотском районе, шесть в Ульчском районе и 10 в районе имени Полины Осипенко. Также одна переправа действует в Хабаровске.

Напомним, ледовые переправы могут представлять опасность, если появились промоины или вода на поверхности. Также нельзя выезжать на потрескавшийся лед. Если при проверке эти недочеты найдут, движение по временным трассам запретят.

Кроме ледовых переправ специалисты следят за обстановкой в местах зимней рыбалки. Рыбакам и автолюбителям рассказывают об опасности выхода и выезда на лед, напоминают правила безопасного поведения.

Жителей региона убедительно просят проявить сознательность и не выезжать на лед в неположенных местах. В связи с потеплением каждая такая поездка может стать последней в жизни. Пожалуйста, не рискуйте своей жизнью и жизнями других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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