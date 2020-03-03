«Хабаровская генерация» приглашает любителей и профессионалов выразить в красках «ТЭЦ в образе»

Организатор - филиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК» к 100-летию Плана ГОЭЛРО организует конкурс «ТЭЦ в образе». Конкурс изобразительного творчества проходит впервые. Принять участие в нем могут все желающие студенты художественных отделений профессиональных учебных заведений, профессиональные художники, художники-любители, самодеятельные творцы.

Первые заявки на участие уже приняты.

Заслуженный художник РФ, член Союза художников России Владимир Торгащин представляет на суд публики полотно, где изображено строительство Хабаровской ТЭЦ-3. ФОТО пресс-служба «ДГК»

Заслуженный художник РФ, член Союза художников России Владимир Торгащин представляет на суд публики полотно, где изображено строительство самой мощной и передовой в крае Хабаровской ТЭЦ-3. Работа может стать самой старой среди работ-конкурсантов, ведь она появилась на свет в середине 80-х, когда было принято увековечивать на холстах ударные стройки СССР.

Молодая художница Вероника Антоненко из Хабаровска предоставила сразу две работы - «Вечерняя ТЭЦ» и «Тепло». На выразительных полотнах красуется Хабаровская ТЭЦ-1. Первую из работ автор любезно передала в дар предприятию, с которым тесно переплелась судьба предков Вероники и ее супруга Игоря. Старшее поколение семьи Антоненко (два деда и бабушка) - первостроители ТЭЦ-1 - участвовали в строительстве станции в далекие теперь 50-е годы прошлого века.

Фотографии конкурсных работ первых и всех последующих участников можно увидеть на сайте «Дальневосточной генерирующей компании»: https://www.dvgk.ru/page/2662. Здесь же размещены подробные условия конкурса и бланк заявки. Вопросы задавайте по адресу: buldygerova-ma@dgk.ru.

Условия предоставления конкурсных работ просты: работа должна изображать одну из 11 крупных электростанций Хабаровского края и Еврейской автономной области, входящих в состав филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК». Фантазия и возможности автора не ограничиваются: творите в любой изобразительной технике, в любом жанре, при помощи любых изобразительных средств и материалов. Конкурс проводится до 31 мая 2020 года. В состав жюри войдут профессиональные художники, представители художественных музеев и галерей города Хабаровска. По итогам конкурса в музее энергетики им. В.П. Божедомова АО «ДГК» пройдет выставка.

Фотографии лучших работ, истории их авторов будут опубликованы в официальных аккаунтах соцсетей АО «ДГК», в средствах массовой информации города Хабаровска и Хабаровского края.