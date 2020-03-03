«Кузбасс» - «СКА-Нефтяник», 3 марта 2020: прямая онлайн-трансляция четвертьфинального матча плей-офф XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом

Круговой турнир завершен. Восемь команд суперлиги российского хоккея с мячом вышли в плей-офф, и сегодня начнутся четвертьфинальные матчи. Пары определены: «Байкал-Энергия» сыграет с «Водником», «Уральский Трубник» с «Енисеем», казанское «Динамо» померяется силами с одноклубниками из «Москвы», «Кузбасс» встретится с хабаровским «СКА-Нефтяником».

СНОВА В БОЙ

По правилам чемпионата первая игра - 3 марта - должна будет пройти на поле того соперника, который стоит ниже в турнирной таблице. Вторая, 6 марта, на поле его оппонента. Соответственно, первая встреча «Кузбасса» и «СКА-Нефтяника» пройдет в Кемерове в краевом ледовом дворце «Химик». Спарринги будут вестись до двух побед, если команды сыграют вничью, состоится третий матч - 7 марта, который выявит сильнейшего.

«Кузбасс» - противник для хабаровских армейцев не новый, но и не самый удобный, в прошлом году команды уже встречались в четвертьфинале плей-офф, победу в обеих играх одержали «красно-черные», третьего матча не понадобилось. Однако в этом сезоне в регулярном чемпионате кемеровчане доставили немало беспокойства хоккеистам и их болельщикам из Хабаровска, подпортив статистику действующему чемпиону страны, который в противостоянии с «оранжево-черными» едва сумел свести матч в ничью, потерял очки и в итоге уступил «Енисею» первую строчку в таблице.

О СОПЕРНИКЕ

Команда «Кузбасс» была основана в 1948 году в Кемерове. Клубные цвета: оранжево-черные. Талисман клуба - рысь.

Достижения «Кузбасса»: 1954-55 - чемпион РСФСР; 1972-73 - бронзовый призер чемпионата СССР; 2001, 2003, 2007 - обладатель Кубка России; 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2009-10 - бронзовый призер чемпионата России; 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2008-09 - вице-чемпион России.

«Кузбасс» в этом сезоне все так же предпочитает стремительный атакующий хоккей, весьма неудобный для соперников. Если раньше у команды из Кемерова часто «проваливалась» оборонительная линия, чем их соперники регулярно пользовались, то в этом сезоне тренерский штаб «оранжево-черных» доработал этот аспект, сделав команду еще более неудобной даже для самых именитых соперников. «Кузбасс» стал еще агрессивнее (особенно на своем льду), не прощает ошибок и обожает играть на контратаках. Что в полной мере смогли почувствовать на своей шкуре и москвичи («Кузбасс» - московское «Динамо» - 7:2) и хабаровчане («Кузбасс» - «СКА-Нефтяник» - 4:4). Даже «Енисей», который в этом сезоне не намерен совершать прошлых ошибок, долго не мог победить кемеровчан в последнем матче «регулярки».

Лучшие бомбардиры «Кузбасса»:

Каланчин - 35 (30+5), Швецов - 30 (19+11), Земцов - 29 (15+14), Павенский - 24 (8+16), Стасенко - 18 (15+3), Игошин - 16 (8+8), Тарасенко - 12 (2+10), Жаукенов - 12 (2+10).

Лучшие бомбардиры «СКА-Нефтяника»:

Петтерссон - 76 (58+18), Шардаков - 61 (28+33), Артем Бондаренко - 55 (49+6), Максим Ишкельдин - 55 (14+41) и Алан Джусоев - 52 (23+29).

СОСТАВ КОМАНД

«Кузбасс» Кемерово:

Вратари: Гах Яков 22, Морозов Сергей 30, Сагайдак Эдуард 33, Воронков Евгений 44, Блинков Максим 55.

Защитники: Козлов Семён 3, Хроменков Андрей 14, Яковлев Григорий 16, Яковлев Данил 27, Борисенко Денис 28, Горячев Денис 29, Коленко Яков 71, Якушев Павел 74, Котляренко Игорь 86, Балашов Алексей 93, Савельев Артём 99.

Полузащитники: Ростовцев Глеб 4, Жаукенов Василий 7, Репях Артём 8, Игошин Денис 9, Каланчин Владимир 11, Удовенко Михаил 13, Крюков Владимир 18, Земцов Олег 19, Тарасенко Климентий 20, Бондин Илья 21, Павенский Богдан 23, Криушенков Денис 25, Азаров Артём 36, Цихоня Никита 42, Прокудин Владимир 43, Воеводский Сергей 50, Москаленко Михаил 57, Оборнев Константин 67, Чумаков Кирилл 72, Фёдоров Григорий 89, Малинка Данил 91.

Нападающие: Девятых Кирилл 15, Стасенко Вадим 17, Швецов Вячеслав 70, Пятов Эдвард 73, Воронин Алексей 77.

«СКА-Нефтяник» Хабаровск:

Вратари: 1 Каменев Виктор, 30 Бурасов Артём, 31 Рысев Денис, 40 Шишкин Лев.

Защитники: 4 Викулин Юрий, 23 Норик Всеволод, 25 Грановский Василий, 34 Бондаренко Юрий, 64 Плотников Максим.

Полузащитники: 10 Хандамаев Чингис, 11 Корев Денис, 15 Джусоев Алан, 19 Меньшиков Никита, 21 Шардаков Юрий, 24 Антипов Александр, 77 Аникин Дмитрий, 78 Ишкельдин Максим, 81 Дёмин Сергей, 87 Рябухин Владислав, 88 Турушев Станислав, 97 Шалухин Борис, 99 Торгонский Алексей.

Нападающие: 5 Бондаренко Артем, 83 Гац Максим, 86 Усов Виталий, 90 Скопинцев Сергей, 95 Петтерссон Эрик.

В составе армейцев выступают экс-кузбассовец Александр Антипов и воспитанник кемеровской спортивной школы Алексей Торгонский.

Кемеровчанин Сергей Большаков, главный тренер ХК «Кузбасс» в 2011-2013 годах, - помощник Михаила Юрьева.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ СОПЕРНИКОВ

10.02.2020 «Кузбасс» - «СКА-Нефтяник» 4:4

05.03.2019 «Кузбасс» - «СКА-Нефтяник» 4:6

27.11.2019 «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс» 13:3

СКА - Кузбасс. Из истории противостояния.(с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Слабаков в плей-офф нет. Команды, попавшие в «восьмерку», доказали, что умеют бороться, ставить цели и добиваться их. Понятно, что все участники борьбы за выживание пойдут до конца, чемпионский кубок как никогда близок. Так что бой будет пусть и не последним, но решительным. Тем не менее хабаровская команда за счет большего опыта игроков и тренеров скорее всего одержит победу, но вот сколько сил для этого придется отдать - неизвестно. Явного фаворита нет. Специалисты полагают, что у хабаровчан достанет сил и желания переиграть кемеровскую команду, хотя та может изрядно попортить нервы соперникам из Хабаровска.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Кузбасс» - «СКА-Нефтяник» 3 марта с 14:30 по московскому времени (с 21:30 по хабаровскому).