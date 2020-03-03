Застрахованы все! Вопросы безопасности на производстве

Согласно федеральному закону, все работающие граждане Россиизастрахованы от несчастных случаев, травм на производстве и профзаболеваний. При возникновении страховых случаев сотрудник может получить компенсацию на восстановление здоровья.

О страховых случаях, предупредительных мерах и компенсациях. Что делать работодателю, если произошёл несчастный случай на предприятии, куда обратиться и какой пакет документов подготовить? 4 марта в эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск» заместитель директора филиала Хабаровского регионального отделения ФСС в городе Хабаровске, Анна Владимировна Мушицына и заместитель директора филиала Хабаровского регионального отделения ФСС в городе Хабаровске, Ирина Гванменовна Ким.

Анна Владимировна Мушицына, заместитель директора филиала Хабаровского регионального отдела и Ирина Гванменовна Ким, заместитель директора филиала Хабаровского регионального отделения ФСС в городе ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 04_03_2020.