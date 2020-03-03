Хабаровский «СКА-Нефтяник» уверенно переиграл «Кузбасс» в первом матче четвертьфинальной серии со счетом 4:7

Кемеровский «Кузбасс» для хабаровчан соперник не простой, достаточно вспомнить что игра с ним в первой части чемпионата завершилась ничьей, причем сравнять счет армейцам удалось только на последних минутах матча. Сейчас четвертьфинал – а значит амбиций у команд хоть отбавляй, особенно у дружины из Кемерово – выбить действующего чемпиона из борьбы, что может быть лучше?

Первый тайм начался неспешно, и «Кузбасс» и «СКА-Нефтяник» осторожно прощупывали оборону друг друга, особенно не наращивая скорости. Однако первая же серьезная атака хабаровчан завершилась угловым, а затем Эрик Петтерссон получив мяч от Максима Ишкельдина реализовал этот момент выведя армейцев вперед – 0:1.

Второй гол «красно-черные» забили с пенальти на 15 минуте поединка. Денис Горячев некорректно остановил идущего в атаку нападающего армейцев, а Эрик Петтерссон выполняя 12 метровый штрафной удар довел преимущество гостей до двух мячей.

Дальше было еще несколько попыток взять штурмом ворота хозяев поля, но вратарь «Кузбасса» играл надежно, блокируя удары соперников. Армейцы занервничали, стали ошибаться и последовала целая чреда удалений. За неспортивное поведение сел на скамейку Алан Джусоев, затем к нему за подножку присоединился Василий Грановский. «Кузбасс» воспользовался предоставленной возможностью и отыграл один гол. Сравнять счет им удалось на 39 минуте. Выполняя свободный удар Денис Криушенков от дал пас Вадиму Стасенко, тот хлестко пробил по воротам – гол, 2:2.

Второй тайм армейцы начали с целой серии атак, и на 50 минуте Максим Ишкельдин забивает в ворота кемеровской команды – 2:3, на 58 минуте отличился Артем Бондаренко, но уже пять минут спустя «Кузбасс» отыгрывает сначала один мяч, а еще спустя семь минут – второй. Счет становиться 4:5. «СКА-Нефтяник» продолжает рваться к воротам соперника и на 81 минуте Эрик Петтерссон оформляет хет-трикк, а на 84 минуте с пенальти покер. Матч завершился со счетом 4:7 в пользу хабаровской команды.

- Матч один прошел, это только старт. Как вы знаете все решится в матчах до двух побед, поэтому, безусловно, мы хотели здесь выиграть. Мы разбирали матч который нам не совсем удался 10 февраля здесь в Кемерове. Сегодня что-то получилось, что-то нет, но в большей степени получилось, - прокомментировал победу Михаил Юрьев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник».

"Кузбасс" - "СКА-Нефтяник". Послематчевая пресс-конференция.

Следующий матч четвертьфинальной серии «СКА-Нефтяник» и «Кузбасс» проведут 6 марта в Хабаровске. Если кемеровчанам удастся отыграться, то решающий матч проведут 7 марта так же в городе на Амуре.