Хабаровчанам рассказали как не стать жертвой кибермошенников

Записаться к врачу, купить продукты с доставкой, открыть вклад, оплатить услуги ЖКХ в наше время можно, не выходя из дома. В большинстве случаев даже компьютер не нужен – достаточно смартфона.

В то же время, мы не всегда осознаём риски, связанные с использованием онлайн-сервисов. Мошенники изобретают новые способы отъема денег, не гнушаясь применением и старых, уже отработанных. О некоторых из них «Комсомолке» рассказали в Хабаровском отделении Банка России.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?

Риск возникает во время покупок на сайтах и в приложениях, при использовании электронных кошельков, мобильного и интернет-банкинга. Жертвами мошенников люди могут стать также при получении электронных писем и СМС о баснословных выигрышах и скидках на товары и услуги, которые содержат ссылки.

Переходя по ним, человек попадает на т.н. фишинговые сайты — сайты-двойники банков, госорганов, магазинов или других организаций, которые создали преступники. Внешне они очень похожи на оригинал: фирменный цвет, логотип, даже адрес сайта схож. Например, подлинный сайт «Ogogo bank», а у аферистов – «0gоgо bank». Заметили, что буква «О» заменена на ноль?

Бывает и так, что люди сами сообщают сведения, необходимые для доступа к их денежным средствам (логины, пароли, реквизиты банковских карт и банковских счетов). Мошенники звонят по телефону или присылают СМС с информацией о подозрительной операции, которая требует немедленных действий со стороны клиента. «С вашей карты осуществляется подозрительный платеж на крупную сумму», - задача афериста заставить вас занервничать. Когда мошенник чувствует, что клиент запаниковал, он начинает «успокаивать»: сообщите данные карты, ПИН-код или одноразовый пароль из СМС, и мы остановим платеж. Стоит ли говорить, что как только вы назовете цифры, денег на вашей карте не останется.

Еще один способ – прислать электронное письмо или сообщение в чат с номера, похожего на номер горячей линии вашего банка, с просьбой «подтвердить аккаунт», «подтвердить безналичный перевод на ваш счёт», «восстановить доступ к банковскому счёту». Запомните: настоящий банк никогда не потребует от вас такие сведения!

КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ

Что же теперь, вообще не пользоваться онлайн-сервисами? Пользуйтесь, но соблюдайте простые правила безопасности.

Не входите в сервисы с чужих компьютеров. Делайте покупки и заходите в свой интернет-банк только с личного компьютера, смартфона или планшета.

Защититесь от вирусов. Установите на компьютер и мобильные устройства антивирус. Обновляйте антивирусные базы до актуальной версии. Практически в каждом антивирусе реализована возможность совершения безопасных операций.

Отдельная карта для интернета. Не используйте кредитную или зарплатную карты для покупок – заведите отдельную, переводите на нее ограниченные суммы. Используйте сервисы посредники торговых площадок. Не оставляйте свои персональные данные на подозрительных сайтах.

Покупайте только на безопасных сайтах. Никогда не переходите по ссылкам из писем и СМС от неизвестных отправителей. Обращайте внимание на адресную строку в браузере. Если в адресе сайта содержаться тире или несколько точек, то лучше воздержаться от покупки на этом сайте.

Выбирайте сайты, которые обеспечивают безопасное соединение, адрес такого ресурса начинается с https://, а в адресной строке отображается значок в виде закрытого замка.

Проверяйте дату создания и принадлежность сайта. Сделать это можно с помощью сервиса whois. Помните, сайт, созданный несколько дней или недель назад, с большой вероятностью является мошенническим. Особенно если он носит имя давно известного на рынке бренда.

Никому не сообщайте персональную информацию. Никогда не разглашайте ваш ПИН-код и код проверки подлинности карты (CVV2/CVC2) — последние три цифры на её обратной стороне. Также никому не сообщайте логин и пароль от своего аккаунта при пользовании интернет-кошельком.

ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ОБМАНУЛИ...

Если с карты списали деньги без вашего ведома, позвоните в банк и заблокируйте карту. Номер горячей линии банка указан на оборотной стороне карты.

В этот же день обязательно обратитесь в отделение банка. Запросите выписку по счёту и напишите заявление о несогласии с операцией, которую не совершали.

Подайте заявление в отделение полиции по месту жительства. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов найти преступников и вернуть ваши деньги.