2020-03-04T08:51:08+03:00
Общество

Красавица на страже пожарной безопасности: будни инспектора МЧС из ЕАО

Нина Коновалова - о сложностях работы пожарного инспектора и о том, как музыка согревает душу
Евгения МОЛОТОВА
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Специалист МЧС России Нина Коновалова.Специалист МЧС России Нина Коновалова.Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В преддверии международного женского дня «КП» - Хабаровск» рассказывает о самых удивительных представительницах прекрасного пола, нашедших свое призвание в самых разных сферах деятельности. Знакомьтесь - пожарный инспектор.

Работа специалиста МЧС не для неженок. При словосочетании «пожарный инспектор» перед глазами невольно возникает образ сильного мужчины в форме. Но стереотипы обманчивы. И с этой сложной ответственной миссией вполне может справиться хрупкая женщина. Беседы, проведение расследований, дознание, работа с неблагополучными элементами, выезды на место происшествия, все это - будни пожарного инспектора. Где здесь, казалось бы, место для представительницы слабого пола. Впрочем, специалист МЧС России Нина Коновалова слабой себя не считает.

РАБОТА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Нина Коновалова пришла в пожарную инспекцию Октябрьского района ЕАО 6 лет назад. За плечами молодого специалиста обучение в профильном вузе второй столицы России - Санкт-Петербурга.

Сегодня под надзором Нины Андреевны 9 тысяч граждан, и к каждому требуется особый подход.

Профилактические мероприятия - основа пожарной безопасности Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Профилактические мероприятия - основа пожарной безопасностиФото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Больше всего нравится многообразие моей работы, - признается сама героиня. - Приходится сталкиваться с самыми разными случаями. И для того, чтобы разобраться в той или иной ситуации, надо обладать обширными знаниями в различных отраслях законодательства, не только пожарного, но и гражданского, и административного, и уголовного, и многих других. Необходимо постоянно повышать свой уровень образования и следить за текущими изменениями законодательства.

Наиболее любимым направлением своей деятельности Нина Коновалова называет работу с детьми. Она творчески подходит к организации познавательных уроков, и посмотреть на ее мастер-классы по пожарной безопасности собираются даже опытные педагоги.

НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

Специфика работы пожарного инспектора не предполагает обширного досуга. Однако Нина Андреевна находит время и для семьи, и для хобби.

Дома мужественную женщину ожидают любящий супруг и маленькая дочь. Муж Сергей - сам пожарный с шестилетним стажем и не понаслышке знает о важности профилактики возгораний. Маленькая Люба не задумывается о выборе будущей профессии, но родителями уже гордится.

Семья - это звучит гордо! Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Семья - это звучит гордо!Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Мне очень помогает в работе моя семья, их поддержка. Бывает, после трудного дня поиграю с дочерью - и сразу легче становится, могу с другой стороны на проблему взглянуть. А в службе главное - ничего не бояться! Всегда быть в хорошем настроении и планировать свой рабочий день. Тогда работа будет в радость, и результаты не заставят себя ждать!

А кроме того, Нина Коновалова учит пению сельских ребятишек в районном дворце культуры. Сама же является украшением всех торжественных мероприятий регионального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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