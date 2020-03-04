В прибрежной зоне Биробиджана появились опасные участки

ПОБЕРЕГИСЬ НА БЕРЕГУ

Февраль в этом году в Биробиджане выдался необычно теплым, в марте повышение температуры в областном центре продолжается - днем термометр колеблется возле нулевой отметки. С потеплением снежный покров на водоемах стал таять, что создает немало ситуационных ловушек для беспечных пешеходов.

Так, например, опасные участки образовались на реке Бира в районе городской набережной. Ледовое покрытие здесь деформировалось, во многих местах появились трещины и промоины. На участках, освободившихся от ледового панциря, наблюдаются ветки, пакеты и другой мусор.

В нескольких местах на снежном покрове Биры видны тропинки, по которым местные жители попадали зимой с одного берега на другой. Судя по свежим следам, небезопасными маршрутами некоторые граждане пользуются до сих пор.

На берегу появились запрещающие знакиФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Очень рискованно тут ходить - лед почернел, стал непрочным. На днях я увидел несколько подростков, которые подошли к берегу и кидали камни в воду. Сделал им замечание, чтобы они отошли подальше, а в ответ раздался смех. Не понимают ребята, что можно доиграться до беды, - поделился своими наблюдениями биробиджанский пенсионер Геннадий Николаевич.

По его словам, несколько предупредительных знаков, выставленных на берегу Биры, утратили первоначальную целостность. Где-то таблички с актуальным содержанием повреждены неизвестными, что также снижает уровень безопасности возле водоемов.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

Как сообщил руководитель группы патрульной службы города Биробиджан Центра ГИМС ГУ МЧС России по ЕАО Владимир Корчминский, месячник безопасности людей на водных объектах будет продолжаться до 31 марта. В период таяния льда спасатели регулярно патрулируют местные водоемы (не реже четырех раз в неделю), чтобы уберечь отдыхающих, рыбаков и других граждан от несчастных случаев.

Опасные участки образовались на реке Бира в районе городской набережнойФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Кроме этого усилена профилактическая работа в общеобразовательных учреждениях Биробиджана - с педагогами, учащимися, а также их родителями, - рассказал Владимир Корчминский. - В районе набережной планируется выставить дежурный пост МЧС, чтобы оперативно реагировать на предотвращение происшествий. Пока несчастных случаев на воде в зоне нашей ответственности удалось избежать...