Законодательная дума Хабаровского края: планы на будущее

Законодательная дума Хабаровского края седьмого созыва работает уже без малого пять месяцев. Составлен план работы на 2020 год. Депутатам предстоит решить множество сложных и злободневных вопросов. Какие мероприятия запланированы у Законодательной думы по реализации пунктов Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации? Что будет предпринято в рамках подготовки и празднования 75-летия победы в ВОВ 1941-1945 и юбилея дня окончания Второй мировой войны Законодательной думой Хабаровского края?

На эти и другие темы мы поговорили 5 марта в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск» с председателем Законодательной думы Хабаровского края Ириной Зикуновой.

Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 05_03_2020.