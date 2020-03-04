Дуэт «Двое», «Музыкальный четеверг» на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

В гостях на радио «Комсомольская правда – Хабаровск» дуэт, который исполняет не только каверы на известные композиции, а играет авторскую музыку- это наши частые гости дуэт «Двое». Участники дуэта Света Грейзик и Марат Амирханов. Совсем недавно ребята выпустили сингл «Во всем виновато небо», который разошёлся по всем скоринговым площадкам. С этой песней Света выступила в финале Всероссийского вокального проекта «Новая звезда 2020», и утром 5 марта это песня прозвучала у нас в эфире.

Света Грейзик и Марат Амирханов, Участники группы «Дуэт»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 05_03_2020.