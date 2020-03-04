2020-03-05T08:28:26+03:00
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Дуэт «Двое», «Музыкальный четеверг» на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

Прямой эфир 5 марта на чистоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Дуэт «Двое», «Музыкальный четеверг» на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Дуэт «Двое», «Музыкальный четеверг» на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Борис КОКУРИН
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В гостях на радио «Комсомольская правда – Хабаровск» дуэт, который исполняет не только каверы на известные композиции, а играет авторскую музыку- это наши частые гости дуэт «Двое». Участники дуэта Света Грейзик и Марат Амирханов. Совсем недавно ребята выпустили сингл «Во всем виновато небо», который разошёлся по всем скоринговым площадкам. С этой песней Света выступила в финале Всероссийского вокального проекта «Новая звезда 2020», и утром 5 марта это песня прозвучала у нас в эфире.

Света Грейзик и Марат Амирханов, Участники группы «Дуэт» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Света Грейзик и Марат Амирханов, Участники группы «Дуэт»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 05_03_2020.

Хабаровск эфир 05_03_2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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