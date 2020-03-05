Охота за миллионом: как работает жилищная программа для молодых семей в Хабаровском крае - глазами потребителя

В Хабаровске 4 марта стартовал прием документов от молодых семей, участвующих в жилищной программе – строительство или приобретение жилья. Так получилось, что в числе первых заявителей оказалась и корреспондент редакции «КП»- Хабаровск» Ольга Кива. Ваша покорная слуга делится своими впечатлениями о том, как началась приемная кампания в этом году.

О СЕБЕ

Наша семья уже четвертый год подает документы для участия в программе. В принципе это среднее время ожидания, как говорят сами специалисты краевого минстроя. У нас был шанс получить субсидию в 2019 году, но, увы, обстоятельства сложились не самым лучшим образом в плане финансов, пришлось пропустить свой черед. В этом году мы шли уже протоптанной дорожкой к заветному миллиону. Вот как это было

ФИГУРА ПЕРВАЯ – ПУТЬ К АКТОВОМУ ЗАЛУ

Мы приехали почти к 14:00, когда в холле, где бюро пропусков уже скопилась очередь. Обстановка как в пьесе Грибоедова - знакомые все лица, то есть встречаю людей, с которыми в прошлом году вместе «охотились» за миллионом. Все эти посетители пришли на прием, но они же все торопились еще и в бюро пропусков. Раньше не надо было получать спецкарточки, чтобы попасть внутрь. Семьи приходили, на листочке записывали по номерам свои фамилии, потом заходили группами к специалистам, как правило, по 20 человек и все.

Ну хорошо, надо пропуск, будем стоять, но тут начался буквально апокалипсис. Те, кто был в первой 20-ке записанных, не могли пробиться к окошку и получить положенную карточку, а те, кто только заходил в здание, при чем не важно молодые семьи или другие посетители, не разобравшись, пробивались туда же. Вышла неразбериха, хаос и непонимание.

В бюро пропусков выстроилась очередьФото: Ольга КИВА

Первые 20 человек не смогли попасть в заветный кабинет вовремя. Их доводы о том, что получение пропуска представляет собой проблему, сотрудников ведомства не впечатлили. «Ваши проблемы. Разбирайтесь между собой!» - услышали мы. Молодые семьи сами с горем пополам разобрались в ситуации, выкрикивали по номерам записанных, организовали две очереди. Сначала пропустили тех, кто должен был пройти вперед по списку, а потом по порядку и всех остальных. К слову, за три года, что лично я подаю документы, впервые пришлось оформлять пропуск. И я не одна непонимающая, к чему это было.

Карточки выдавала одна женщина. Делала она это вручную, записывая каждого в специальный журнал. И оформить ей нужно было минимум 116 обращений от молодых семей, без учета других посетителей. Суета, путаница и дополнительный дискомфорт уже выбили меня из колеи, внутри меня просыпался зверь, негодующий против системы.

Кстати или некстати, в очередь молодых семей пытались вмешаться, по всей видимости, чиновники, которым по служебной надобности нужно было срочно попасть внутрь. Один из них попробовал поспорить и пробиться вперед.

- Есть рабочие моменты, как вы не понимаете, - сетовал мужчина с проседью в волосах и портфелем в руках.

- У нас тоже рабочие моменты, мы тут долго стоим, - отвечали почти дружно молодые семьи, в основном мамы, которые вынуждены были прийти в министерство с маленькими детьми.

Диалога не вышло. Человек, пытавшийся «облагоразумить» молодых, растворился в толпе, его оппоненты продолжали стоять.

В такой непростой обстановке и родился вопрос: а почему бы такие листы ожидания не сделать электронными? Было бы намного легче, если бы человек зашел на сайт министерства, посмотрел, в какой день меньше всего людей планируют прийти, записавшись на определенный день, и выбрал для себя походящую дату. Глядишь, нагрузка бы на специалистов распределялась равномерно, да и обиженных, до кого очередь не дошла, было бы меньше.

ФИГУРА ВТОРАЯ - БЕСКОНЕЧНОЕ ОЖИДАНИЕ

Наконец-то заветная карточка в руках, идем в холл, где расположены турникеты, а там, что называется картина маслом. Толпа людей – одни ходят из стороны в сторону, другие заняли сидячие места, кто-то устроился на подоконниках, лично я облюбовала прилавок буфета. Близость к еде успокаивала и почему-то обнадеживала. Между тем, зашедшие по очереди, то выходили, то возвращались, то спускались с седьмого этажа, то поднимались обратно. Это можно объяснить только так - заявители уже на приеме вспоминают, что какие-то документы не откопировали или вовсе их не взяли, а потом начинается беготня туда-сюда. Ожидающие в это время провожали взглядами теперь уже бывших соседей по очереди, ждали, бесконечно задавались вопросом: «Да что ж так долго-то?». Одну группу принимали больше часа, другую «оформили» за 45 минут, потому что посетители заполнили все бланки еще в холле и сделали заранее копии документов.

Время шло, одни выходили, другие заходили. Мимо проходили важные персоны и просто сотрудники ведомств с важными лицами. На пришедших внимания не обращали. Так и хочется добавить, исключительно по-булгаковски, не их оно, собачье дело. Наконец зачитали фамилии последних семей, кому в этот день повезло. В списке мы были 95-е. После нас оставалось больше 20 человек, если судить по количеству записавшихся. Им не повезло. А нам повезло просто потому что кто-то устал ждать и ушел, вот очередь и подвинулась.

ФИГУРА ТРЕТЬЯ ЛИРИЧЕСКАЯ

Сижу в актовом зале, а перед глазами опять все та же картина маслом. Желающие получить заветный миллион точно также выбегают доделать какие-то копии документов, заполняют заявления прямо там, а остальные просто покорно ждут, в том числе и я. Зверь внутри меря, восставший против системы и ситуации в целом, уже окончательно проснулся к тому времени, а заодно разыгрался жуткий аппетит. Подавляя и первое, и мирясь со вторым, продолжают ждать.

И вот момент «Х» настал. Мы отдали увесистую пачку копий и оригиналов документов. Специалист посмотрела оригиналы, сравнил их с копиями и забрал все. На это ушло минут семь. Ура, цель достигнута, однако после пяти часов ожидания радости от этого момента уже не было, просто хотелось уехать домой. После оформления удалось перекинуться парой слов с сотрудницей ведомства, которая рассказала, что в последний приемный день, как правило, приходят совсем мало людей, а в первый - традиционно много. Голодные, немного нервные, но все-таки довольные собой мы с мужем отправились восвояси строить планы на будущее жилье.

Заполнить бланки не сложноФото: Ольга КИВА

А теперь полезные советы от опытного охотника за миллионом тем, кто только планирует прийти на прием и стать участником жилищной программы. Для начала заполняйте заявления дома, в спокойной обстановке. Это не сложно, просто нужно перенести информацию из документов в бланки. Внося данные второпях уже на приеме, есть риск ошибиться, значит, заново придется заполнять бланк.

Сделайте заранее копии требуемых документов – все страницы паспорта, в том числе и пустые, при наличии детей свидетельства о рождении каждого ребенка, свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется), СНИЛС каждого члена семьи, включая детей. Также нужна справка о постановке семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. Можно представить документ, подтверждающий признание молодой семьи органами местного самоуправления по месту их жительства, нуждающейся в жилом помещении после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса России. Еще нужно подтвердить, что у вас есть возможность оплатить часть стоимости, оставшуюся после использования социальной выплаты. Для этого одни берут справки в банке, другие по возможности пишут заявление о том, что имеют собственные финансы. Полный список документов на сайте министерства строительства края.

Наберитесь терпения. Да, ждать придется, но есть и другой вариант развития событий – записаться в очередь на листке и пойти прогуляться. Главное не потерять счет времени и вовремя вернуться назад. Иначе вас не правильно поймут и решат, что вы передумали идти на прием, ваше место займет другая семья.

Напомним, подать заявления можно будет по адресу: Хабаровск, улица Запарина, 76, кабинет 507 (актовый зал). Принимать молодые семьи будут по средам 4, 11, 18 и 25 марта с 14:00 до 19:00, а также по субботам 7, 14, 21, 28 марта с 10:00 до 14:00.