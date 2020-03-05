Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в предверии 8 марта в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск»

В чудесный день 8 Марта женщины достойны особого внимания. Поэтому, в преддверии этой даты, в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» глава нашего города Сергей Кравчук поздравил хабаровчанок с их весенним праздником и ответил на вопросы представительниц прекрасного пола.

Сергей Кравчук, Мэр ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 06_03_2020.