Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в предверии 8 марта в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск»
Прямой эфир 6 марта на чистоте 88,3 FM
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в предверии 8 марта в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск»
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В чудесный день 8 Марта женщины достойны особого внимания. Поэтому, в преддверии этой даты, в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» глава нашего города Сергей Кравчук поздравил хабаровчанок с их весенним праздником и ответил на вопросы представительниц прекрасного пола.
Сергей Кравчук, Мэр ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск эфир 06_03_2020.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук
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ИСТОЧНИК KP.RU