2020-03-05T08:44:12+03:00
Общество

Жильцы аварийного дома в Биробиджане искали правду с помощью портрета главы государства

Власти обещали - переселим. Только портрет снимите.
Виктор ЧЕРНЕНКО
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Жильцы аварийного дома в Биробиджане искали правду с помощью портрета главы государстваЖильцы аварийного дома в Биробиджане искали правду с помощью портрета главы государстваФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
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ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС

В Биробиджане немало деревянных многоквартирных домов имеют высокую степень износа. Один из таких домом - № 14 - расположен на улице Школьной. По словам местных жителей, ситуация стала критической прошлым летом, когда ветхое сооружение попало в зону наводнения.

- Наш восьмиквартирный дом и так весь сгнил, держится на честном слове. После наводнения стало еще хуже. Наступила зима - в помещениях холод стоит собачий. Десять машин дров заказывали этой зимой, топим печки постоянно, а толку нет, - пожаловалась Влада Шалом, жительница дома № 14 по улице Школьной. - Мой трехлетний сын болеет, и другие жильцы, в том числе пенсионеры, почувствовали ухудшение здоровья. Так жить нельзя, но никто нам не помогает - на наши заявления мэрия не реагирует.

Чтобы "достучаться до небес", жильцы аварийного дома решились на крайние меры. В декабре прошлого года они вывесили на разрушающемся здании плакат площадью несколько квадратных метров, содержащий текст «г. Биробиджан. В.В.Путин, у нас беда, дети в опасности, могут сгореть заживо и погибнуть под завалами дома. Признаны аварийными и непригодными к проживанию: ул. Школьная 14,16; ул. Транспортная, 31, ул. Озёрная, 43, с 2002 года. Губернатор Левинталь не реагирует! Мэр Головатый не реагирует! Мы очень ждём вас». Также была сделана коллективная фотография на фоне аварийного объекта вместе с портретом президента России Владимира Путина.

- Плакат висел - никто не реагировал. Тогда мы пожаловались на сайт администрации президента России. Нам ответили, что наше обращение взято на контроль и направлено в мэрию Биробиджана. На прошлой неделе пришел ответ из прокуратуры, что наш дом попал в программу расселения. А вчера мне позвонил советник мэра Биробиджана и попросил снять плакат с дома. Мол, вы обязательно получите другое жилье. Но точных сроков, когда это произойдет, позвонивший не назвал, - рассказала Влада Шалом, возглавляющая инициативную группу жильцов дома № 14 по улице Школьной.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ?

По ее словам, заложники ситуации не верят устным обещаниям. Им нужен официальный документ о том, что дом № 14 будет расселен с указанием конкретных сроков, устраивающих жильцов. А еще лучше - чтобы нуждающимся выдали жилищные сертификаты...

Как сообщил корреспонденту КП - "Хабаровск" советник мэра Биробиджана Даниил Шатохин, снос домов № 14 и № 16 по улице Школьной с расселением жильцов запланирован в этом году. Первыми новоселье справят владельцы приватизированных квартир, затем дойдет черед до тех, кто снимает жилье в аварийных домах по договорам муниципального найма.

- Пусть люди не беспокоятся — никто их не обманет. Подготовительный этап уже завершается, осталось немного подождать, — заверил Даниил Шатохин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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