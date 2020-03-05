Нелегальное чудо: в Хабаровском крае предприниматель из 120 килограммов кеты произвел 14 тысяч килограммов рыбы

Свидетелями настоящего чуда стали сотрудники краевого Россельхознадзора в феврале этого года. Волшебство было простым и обыденным – без искр и фейерверков. Один из предпринимателей города Амурска занимался им регулярно, игнорируя законы сохранения массы и Россиской Федерации умножая в сотни, а то и тысячи раз объемы «легальной» рыбы и икры поставляемой в другие регионы. «Чудо» удалось выявить при помощи системы «Меркурий».

- Индивидуальный предприниматель из города Амурска, получил для реализации 13 кг лососевой икры. В дальнейшем данная икра была отправлена в город Краснодар, причем вес партии, согласно исходящим эВСД, составлял уже 156 кг. Таким образом, информация о происхождении 143 кг лососевой икры отсутствует, - рассказала Елена Козыряцкая, специалист по связям с общественностью Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Удивительно, но факт, Хотя более масштабные фокусы предприниматель производил не с икрой, а с мороженой рыбой. Как рассказали в ведомстве бизнесмену удалось всего из 122 килограммов мороженной кеты произвести аж 14 904 килограмма рыбы. А затем отправить эту непонятно откуда взявшуюся продукцию в торговые сети Якутии.

- Также на реализацию от этого индивидуального предпринимателя торговые точки города Комсомольск-на-Амуре получили 4 816 килограммов мороженой горбуши неизвестного происхождения. При анализе данных в системе «Меркурий» было установлено, что из 100 кг поступившей на предприятие мороженой горбуши предприниматель произвел 4 916 кг готовой продукции, - подчеркивают в краевом Россельхознадзоре.

Чудеса? Чудеса. Вот только не для опытных инспекторов, которые предпочитают называть вещи своими именами. Для них это элементарное мошенничество, то есть изменение информации в ФГИС «Меркурий» для легализации продукции неустановленного происхождения.

Сейчас регистрация ушлого волшебника из Амурска в ФГИС «Меркурий» аннулирована. Мало того обыкновенным чудом займутся правоохранительные органы куда сотрудники Россельхознадзора направили все материалы.