В Красноярске выбрали «Мисс Серебряная Магистраль-2020», самую красивую и талантливую железнодорожницу Сибири и Дальнего Востока

Более 10 лет конкурс красоты и таланта проходил на Красноярской железной дороге, но в этом году он особенный: на сцену вышли 12 девушек из четырех филиалов Российских железных дорог.

- Конкурс впервые стал межрегиональным: в Красноярск приехали представительницы Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог – все эти дороги объединены в Восточный полигон, - говорит заместитель начальника Красноярской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Олег Злотников. – Борьба будет серьезная, болеть будем за всех без исключения, и если победит девушка с другой дороги, будем только счастливы.

Еще одна особенность 2020 года – посвящение 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девушки подготовили творческие номера, посвященные войне, женщинам, участницам событий тех лет.

На заключительный конкурс – «Дефиле в вечерних платьях» - девушки вышли в платьях, воплощающих образы большой воды: Енисея, Байкала, Витима, Японского моря.

Перед началом конкурса всех участниц конкурса и работниц железной дороги поздравил начальник Красноярской железной дороги Вадим Владимиров:

- Будьте счастливы, красивы. Мы вас ценим, оберегаем, любим и признаем, что женщины работают лучше и качественнее мужчин!

- Все мы делаем ради вас, женщин! Хочу пожелать вам успехов, удачи, больше времени для отдыха, для семьи, для друзей, - сказал министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

- Дорога не меняет традиций, конкурс проходит в 11-ый раз. Думаю, если бы такой конкурс проводился среди мужчин, мы бы женщинам проиграли. Хочу пожелать счастья, здоровья, благополучия, чтобы вас окружали только близкие любящие люди, - пожелал женщинам-железнодорожницам председатель ДОРПРОФЖЕЛ на Красноярской Железной Дороге Сергей Штронда.

Самая юная, самая многодетная и самая поющая – это участницы с Дальневосточной железной дороги

Участницы с Дальнего Востока подобрались очень разные и сумели соединиться в необычном творческом номере, с которым заняли первое место!

- Мы не только поем, у нас театрализованное представление: стихи, хроника военных лет, танец, - рассказывает Александра Кондратюк. - Война – все еще глубокая рана, всего 75 лет прошло, в каждой семье есть свои воспоминания. Мои оба деда воевали, весь Дальний Восток принял большое участие в защите страны. Вот только один факт: железная дорога от Тынды до Сковородино была проложена еще в 1935 году. Во время войны ее сняли, рельсы и шпалы стали Дорогой жизни по льду Ладожского озера для блокадного Ленинграда. И потом вернулись к строительству дороги, БАМа, только в 1974 году, спустя 40 лет.

Александра Кондратюк, Дальневосточная ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Александра Кондратюк - распределитель работ Тындинской механизированной дистанции инфраструктуры ПЧМ Тында:

- Я была в отпуске, когда был объявлен конкурс. Мой начальник сказал коллегам: «Передайте нашей певице», - и я отправила свою визитку. Через неделю мне сказали, что я прошла отборочный тур. Путь в Красноярск получился очень длинный. Сначала поехала во Владивосток, двое суток в поезде репетировала творческий номер, да простят меня мои попутчики, они все выдержали. Во Владивостоке мы репетировали творческий номер уже все вместе, и только потом полетели в Красноярск. Впервые побывала и во Владивостоке, и в Красноярске. Люди доброжелательные, город красивый, организация на высшем уровне!

С девочками сдружились, я не чувствую конкуренции, для меня, в первую очередь, важны новые знакомства, позитивная энергетика, положительные эмоции.

Ее увлечения - алмазная мозаика, сноубординг, но главное – вокал, Александра – народная артистка Амурской области!

Самый короткий список увлечений оказался у Натальи Милюк: «Моя любимая работа».

Наталья Милюк, Дальневосточная ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

- Так получилось, что мои хобби и работа – творчество, в котором я себя реализовала, это образцовый ансамбль танца «Созвездие», - рассказывает Наталья Милюк, руководитель кружка Владивостокского Дворца культуры железнодорожников. - Родив троих детей, я в декретных отпусках сидела не больше месяца. Каждый раз выходила на работу, детей носила в люльке. Они у меня очень творческие, профессионально занимаются спортом, сыновья - дзюдо, дочка – художественной гимнастикой, ей 7 лет, она иногда участвует в наших концертах. Очень большая поддержка от мужа. Он понимает, что главное – любимая работа, и у меня она есть. Я первый раз участвую в конкурсе красоты и таланта, обычно это творческие конкурсы. Например, в 2019 году на Всемирной танцевальной Олимпиаде в Москве взяла Кубок мира по народному цыганскому танцу. Мне хватает эмоций, но все же решилась попробовать в новом.

Наталья стала самой многодетной участницей «Мисс «Серебряная магистраль»!

А самой юной – Софья Строителева, ей всего 23 года.

- А когда же еще участвовать в таких конкурсах? Мы с мужем пока вдвоем, стараемся не отягощать себя бытом, живем очень насыщенной жизнью!

Софья Строителева, Дальневосточная ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Софья закончила музыкальную школу по классу саксофона, более десяти лет занимается танцами, и когда пришло время определяться с профессией, не могла выбрать, куда пойти:

- Мои папа и папа – юристы, а дядя с тетей – железнодорожники, и дядя мне сказал, – железная дорога всегда была, есть и будет! Я согласилась и поступила в Дальневосточный государственный университет путей сообщения в Хабаровске. Моя специальность - инженер железных дорог, серьезная мужская профессия. После университета вышла замуж, и мы переехали во Владивосток, где с конца 2019 года я работаю на железной дороге приемосдатчиком груза и багажа ст. Артем-Приморский-1. Для нас, дальневосточников, Хабаровск и Владивосток рядом, всего 800 километров.

Корона, бриллиантовое колье, путешествие – кто стал лучшим из лучших?

Победительницей конкурса «Мисс «Серебряная Магистраль-2020» стала представительница Восточно-Сибирской железной дороги Дарья Абрамчик. Она получила корону победительницы и путевку в Европу.

Дарья Абрамчик, Восточно-Сибирская ЖД

Сразу после награждения она поделилась первыми эмоциями и призналась:

- Прекрасное событие, счастлива здесь оказаться. Не ожидала, не думала, что могу победить, потому что все девочки достойные, все красивые, мы подружились, и будем общаться после конкурса. Эта корона – еще одна ступенька, еще одно мое достижение.

Дарья работает руководителем кружка Братского центра культуры железнодорожников, ее хобби: бальные танцы, театр, вокал, кулинария, горные лыжи.

«Вице-мисс Серебряная Магистраль-2020» стала Юлия Лузик (Красноярская железная дорога), ее награда – романтическое путешествие за рубеж.

«II-ая вице-мисс Серебряная Магистраль» - Анна Китура (Красноярская железная дорога) отправится на отдых на Черноморском побережье.

«Мисс зрительских симпатий» стала Мария Мартынова (Забайкальская железная дорога). Она получила в подарок бриллиантовое колье. Мария покорила жюри и зрителей не только красотой и талантом, но и своими увлечениями. Она занимается такими мужскими видами спорта как дзюдо и кроссфит, водит легковую машину, грузовик и автобус (права категорий В, С, Д).

Мария Мартынова, Забайкальская ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Победительницами творческого конкурса стали девушки с Дальневосточной железной дороги: Александра Кондратюк, Наталья Милюк, Софья Строителева.

Александра Кондратюк, Дальневосточная ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Софья Строителева, Дальневосточная ЖДФото: Мария ЛЕНЦ

Наталья Милюк получила еще один приз, – путевку в спа-отель – это самая многодетная участница конкурса, у нее трое детей.

У всех девушек останется на память подарок - эксклюзивные золотые подвески «Мисс «Серебряная магистраль», таких больше нет ни у кого!

НАША СПРАВКА

Красноярская, Восточно-Сибирская, Забайкальская, Дальневосточная железные дороги объединены в Восточный полигон, который обслуживает транспортные потребности 14-ти субъектов Российской Федерации и транзитные потребности страны.

Полигон имеет 810 железнодорожных станций, более 17 тыс. км. путей, это 21% общей эксплуатационной длины железных дорог Российской Федерации, 31% от грузооборота железнодорожной сети страны, причем, за последние 5 лет он вырос на треть. Рост грузооборота вызвал необходимость пересмотра сложившихся технологий, произошел переход от региональных принципов управления перевозочным процессом к общему планированию и организации движения поездов.