2020-03-06T13:58:30+03:00
Общество

Яндекс внедрит в Хабаровске систему электронных путевых листов

Нововведение сэкономит время и упростит прохождение обязательного предрейсового осмотра водителей
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Механик, проверит машину и примет решение о допуске автомобиля на линиюМеханик, проверит машину и примет решение о допуске автомобиля на линиюФото: Shutterstock
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ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР МОЖЕНО БУДЕТ НА АЗС

Хабаровский край подключается к пилотному проекту по тестированию электронных путевых листов - нового механизма, который разработан в компании Яндекс.Такси. Этот проект успешно реализуется в Новосибирске, Казани, Калуге, Белгороде и Омске, и к нему подключается все больше регионов.

Напомним, рабочий прототип ЭПЛ был разработан Яндексом и представлен в июне 2019 года.

Удобство электронных путевых листов в том, что обязательный предрейсовый осмотр водитель сможет пройти в любом удобном ему месте, что существенно сэкономит время.

- Чтобы получить ЭПЛ, водителю нужно через свое рабочее мобильное приложение записаться на осмотр в ближайшей к нему точке, например на АЗС. Там его встретит механик, проверит машину и примет решение о допуске автомобиля на линию. С помощью телемедицинского оборудования врач проведет удаленный осмотр – проверит давление, температуру, пульс, наличие следов алкоголя. Результаты зафиксируют в электронной базе данных, - сообщили в Яндекс.

Если техосмотр прошел успешно, то водителю откроют доступ к заказам. Действительность ЭПЛ можно проверить по базе данных

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ

Опыт реализации проекта в других регионах показал, что с помощью ЭПЛ таксопарки и компании, занимающиеся автобусными перевозками, смогли в 3-4 раза снизить организационные издержки и затраты на содержание штата врачей и механиков. А таксисты существенно сэкономили рабочее время и увеличили средний часовой заработок.

- Это высокотехнологичное решение призвано помочь перевозчикам снизить затраты на организацию предрейсовых осмотров и одновременно дать госорганам эффективный современный механизм для контроля, – отмечает директор по стратегическим направлениям ООО «Яндекс» Алексей Федотов. – Мы заинтересованы в развитии отечественной экономики и поэтому Яндекс готов делиться своим опытом и своими технологиями с российскими регионами.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Планируется, что после проработки организационных вопросов, консультаций с бизнесом, краевые власти подпишут соглашение с компанией. Далее в регионе приступят к реализации проекта в пилотном режиме.

- Все мы понимаем, что мир меняется и цифровизация экономики сегодня выходит на первый план. Сотрудничество с Яндекс даст возможность Хабаровскому краю внедрить современный опыт. Очень надеемся, что первый этап нашего взаимодействия в дальнейшем выльется в более серьезные проекты, - отметил первый заместитель председателя Правительства края по экономическим вопросам Юрий Золочевский.

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