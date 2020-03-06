Парад 9 мая в Хабаровске в 2020 году: график репетиций, салют и мероприятия

В Хабаровске готовятся к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По краевой столице военные традиционно пройдут во время парада 9 мая. Горожанам пообещали, что это будет самое грандиозное событие за последние годы.

Колоннами пройдут 147 единиц тяжелой боевой техники, 25 ретро-автомобилей, 38 пеших парадных расчетов, то есть почти четыре тысячи человек. Впервые чеканить шаг по центральной площади города будут батальоны 83-ей Гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск из Уссурийска и бойцы подразделения радиационной, химической, биологической защиты Восточного военного округа.

Будут и театрализованные реконструкции событий и героических эпизодов военных лет. Мини-сцены оборудуют прямо на некоторых машинах. В небе над Хабаровском будет еще один парад в исполнении 30 армейских самолетов и вертолетов.

- На сегодняшний день уже известно расписание репетиций парада 9 мая. Они пройдут на площади Ленина 27 и 29 апреля, а также 2 мая с 19 до 22 часов. В планах военных также организовать учения на территории рядом с ареной «Ерофей». Это необходимая мера в связи с тем, что задействуют по максимуму личный состав. Здесь тренировки пройдут 3, 6, 10, 13,15,17, 20 и 22 апреля с 10 до 13 часов, - рассказал Дмитрий Рожков, начальник отделения военно-политического управления Восточного военного округа. - Генеральная репетиция состоится на площади Ленина 7 мая с 10 до 13 часов.

Напомним, в День Победы жителям и гостям города на площадке в районе стадиона имени Ленина с 8 до 20 часов покажут полтора десятка образцов современного вооружения и военной техники. Закончится праздник в 22 часа традиционным артиллерийским салютом. Залпы в небо будут запускать сразу на двух площадках на берегу Амура - в районе центрального входа на стадион имени Ленина и перед ледовой ареной «Ерофей».

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