«СКА-Нефтяник» - «Кузбасс», 6 марта 2020: прямая онлайн-трансляция второго четвертьфинального матча плей-офф XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом

Сегодня стартуют игры второго дня четвертьфинальных поединков плей-офф. В Хабаровске «СКА-Нефтяник» принимает кемеровский «Кузбасс». Первая встреча команд в Кемерове завершилась уверенной победой армейцев, хотя поединок легким назвать нельзя. Весь первый тайм «Кузбасс» держал гостей в напряжении, и, воспоминания о предыдущем поединке команд, в котором армейцы только в конце матча сумели свести игру вничью, хабаровчане заметно нервничали.

Впрочем, уже к концу второго периода исход матча не вызывал сомнений - победа «СКА-Нефтяника» 4:7. Теперь командам предстоит вторая игра серии, на этот раз на льду «Ерофей Арены» в Хабаровске. Если «красно-черные» ее выигрывают, то попадают в полуфинал, если матч берет «Кузбасс», то завтра, 7 марта, будет третья игра, которая и выявит сильнейшего.

О СОПЕРНИКЕ

Год основания кемеровского «Кузбасса» - 1948. Клубные цвета: оранжево-черные. Талисман клуба - рысь.

Достижения «Кузбасса»: 1954-55 - чемпион РСФСР; 1972-73 - бронзовый призер чемпионата СССР; 2001, 2003, 2007 - обладатель Кубка России; 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2009-10 - бронзовый призер чемпионата России; 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2008-09 - вице-чемпион России.

«Кузбасс» - весьма неудобный соперник, и не только для хабаровчан. Команда активно рвется наверх и с каждой игрой набирается опыта. Кемеровчане предпочитают агрессивный хоккей, в последнее время они неплохо поработали над обороной и теперь ловят соперников на контратаках.

СОСТАВ КОМАНД

«Кузбасс» Кемерово:

Вратари: Гах Яков 22, Морозов Сергей 30, Сагайдак Эдуард 33, Воронков Евгений 44, Блинков Максим 55.

Защитники: Козлов Семён 3, Хроменков Андрей 14, Яковлев Григорий 16, Яковлев Данил 27, Борисенко Денис 28, Горячев Денис 29, Коленко Яков 71, Якушев Павел 74, Котляренко Игорь 86, Балашов Алексей 93, Савельев Артём 99.

Полузащитники: Ростовцев Глеб 4, Жаукенов Василий 7, Репях Артём 8, Игошин Денис 9, Каланчин Владимир 11, Удовенко Михаил 13, Крюков Владимир 18, Земцов Олег 19, Тарасенко Климентий 20, Бондин Илья 21, Павенский Богдан 23, Криушенков Денис 25, Азаров Артём 36, Цихоня Никита 42, Прокудин Владимир 43, Воеводский Сергей 50, Москаленко Михаил 57, Оборнев Константин 67, Чумаков Кирилл 72, Фёдоров Григорий 89, Малинка Данил 91.

Нападающие: Девятых Кирилл 15, Стасенко Вадим 17, Швецов Вячеслав 70, Пятов Эдвард 73, Воронин Алексей 77.

«СКА-Нефтяник» Хабаровск:

Вратари: 1 Каменев Виктор, 30 Бурасов Артём, 31 Рысев Денис, 40 Шишкин Лев.

Защитники: 4 Викулин Юрий, 23 Норик Всеволод, 25 Грановский Василий, 34 Бондаренко Юрий, 64 Плотников Максим.

Полузащитники: 10 Хандамаев Чингис, 11 Корев Денис, 15 Джусоев Алан, 19 Меньшиков Никита, 21 Шардаков Юрий, 24 Антипов Александр, 77 Аникин Дмитрий, 78 Ишкельдин Максим, 81 Дёмин Сергей, 87 Рябухин Владислав, 88 Турушев Станислав, 97 Шалухин Борис, 99 Торгонский Алексей.

Нападающие: 5 Бондаренко Артем, 83 Гац Максим, 86 Усов Виталий, 90 Скопинцев Сергей, 95 Петтерссон Эрик.

В составе армейцев выступают экс-кузбассовец Александр Антипов и воспитанник кемеровской спортивной школы Алексей Торгонский.

Кемеровчанин Сергей Большаков, главный тренер ХК «Кузбасс» в 2011-2013 годах, - помощник Михаила Юрьева.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ СОПЕРНИКОВ

03.03.2020 «Кузбасс» - «СКА-Нефтяник» 4:7

10.02.2020 «Кузбасс» - «СКА-Нефтяник» 4:4

05.03.2019 «Кузбасс» - «СКА-Нефтяник» 4:6

27.11.2019 «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс» 13:3

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Это второй матч из четвертьфинальной серии, понятно, что кемеровчане мечтают выйти в топ чемпионата, но и игроки из хабаровской команды, кстати, действующего чемпиона России, не лыком шиты, так что матч ожидается интересный. У армейцев преимущество своего поля, опыт и стойкое намерение пройти в полуфинал, так что с большой долей вероятности этот матч останется за ними.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс» 6 марта с 12:00 по московскому времени (с 19:00 по хабаровскому).