В Хабаровском крае под лед провалился легковой автомобиль

Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил в МЧС вечером пятого марта. По словам очевидцев, в машине - стареньком УАЗе - находились два человека, которые не смогли выбраться из автомобиля. Машина ушла под воду в восьми километрах от поселка Виноградовка в Хабаровском районе. На место немедленно выдвинулись краевые спасатели, инспекторы ГИМС и психологи Дальневосточного филиала центра экстренной психологической помощи МЧС России.

- В ходе обследования специалистам удалось обнаружить автомобиль на расстоянии порядка 40 метров от берега на глубине четырех метров. Чтобы транспортное средство не унесло течением, которое в данном месте очень сильное, его зафиксировали тросом, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В Хабаровском крае под лед провалился легковой автомобильФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сегодня на место происшествия выехали водолазы-спасатели. Как только рассвело, они тщательно обследовали место предполагаемой трагедии, совершив три спуска в ледяную воду. Специалисты осмотрели автомобиль и дно Амура рядом с ним. Внутри УАЗа людей не обнаружили, поиски в окрестностях результатов не дали, так что спасатели убыли в место постоянной дислокации. Сейчас инспекторы работают со свидетелями, пытаясь выяснить детали происшествия и действительно ли были в машине люди.

Напомним, что в этом году это уже второе происшествие на воде, связанное с провалом автомобилей под лед. Тогда в воду у Воронежа-3, не удержавшись на тонком льду, ушли два автомобиля. В первом находились двое рыбаков, из второго люди успели выскочить.

- Стоит отметить, что на сегодняшний день в связи с повышением среднесуточных температур, ледовая обстановка на водных объектах края меняется очень быстро, - отметил Александр Ярошенко, государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Лед на реке становится хрупким, структура его изменяется. Многие жители края думают, что толщина льда достаточная, чтобы выдержать вес человека и даже автомобиля. Но это не так. Солнце нагревает ледовый покров, толщина его становится неоднородной, образуются провисы и пустоты. Также поверхность активно отражает солнечные лучи, что может помешать увидеть промоины, трещины во льду, полыньи.

Инспекторы ГИМС категорически не рекомендуют выезжать на лед кроме как в местах, где организованны официальные ледовые переправы. В Хабаровском крае их сейчас 36, но с повышением температуры воздуха количество ледовых дорог будет постепенно сокращаться.