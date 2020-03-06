Под Хабаровском приморские волонтеры и спасатели нашли потерянный тридцать лет назад МиГ

Загадка одного из самых таинственных крушений самолетов в отечественной военной авиации будет раскрыта на ближайших выходных. Специалисты из приморского поискового движения «АВИАПОИСК» отыскали место, где 33 года назад закончил свой последний полет МиГ-23М.

- 3 сентября 1987 года при производстве полетов днем в простых метеоусловиях на аэродроме «10 участок» около села Калинка исчез МиГ-23М, пилотируемый заместителем командира эскадрильи 301-го истребительного авиаполка 8-го корпуса ПВО 11-й отдельной Армии ПВО майором Сергеем Авдеевым, - рассказали организаторы поиска. – Оперативно найти упавший борт не удалось. Пилот был признан пропавшим без вести. В этом статусе он провел 33 года.

Борт упал через 3 минуты после взлета. Обычный тренировочный полет обернулся трагедией. После выполнения второго разворота на борту истребителя развилась скоротечная аварийная ситуация и самолет рухнул в болото. Что стало причиной, до настоящего момента – тайна.

Самостоятельно поисковики засечь сигнал металла самолета не смогли, оказалось слабовато оборудование ФОТО: "АВИАПОИСК"

- В ходе поисковой операции нами были исследованы 16 квадратных километров болот, - отчитались организаторы поиска. - В ходе работы со спутниковыми картами и при помощи последующей аэрофотосъёмки были обнаружены несколько объектов, одним из которых является воронка диаметром 6 метров посреди однообразного болота. Она находится в десяти километрах от аэродрома в сильно заболоченной местности, где мог упасть самолёт. При дальнейшем полевом исследовании выяснилось, что воронка представляет собой своеобразный «колодец», залитый водой.

Сняли шестидесятисантиметровый слой льда. Под ним оказалась воздушная прослойка и слой жидкого ила. Самостоятельно поисковики засечь сигнал металла самолета не смогли, оказалось слабовато оборудование. На помощь пришли спасатели отряда ДВРПСО.

На помощь пришли спасатели ДВРПСО. ФОТО: "АВИАПОИСК"

- В ходе почти получасовой работы на воронке с помощью глубинного магнитометра FOERSTER Ferex 4.032 API, удалось получить устойчивый мощный сигнал наличия металла из глубины не менее 8 метров, - отметили в ДВРПСО. - Корректировки были внесены металлодетектором Garrett GTI-2500, который отслеживал металлические фрагменты на глубине от 2 метров ниже поверхности воронки.

Операторы оборудования Сергей Табилов и Станислав Елизаров, обследовавшие воронку, дали заключение о наличии крупного объёма металла на большой глубине. Сейчас перед поисковиками и специалистами МЧС стоит новая задача – провести раскопки, и если металлический объект действительно окажется пропавшим без вести МиГом майора Авдеева, выяснить причину трагедии, и, конечно, судьбу летчика.