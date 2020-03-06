2020-03-06T11:56:24+03:00
Общество

«Все пригородные автобусы арестованы»: под Хабаровском пассажиры оказались заложниками ситуации

В соцсетях по этому поводу возникла легкая паника
Александр ШТААЛЬ
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«Все пригородные автобусы арестованы»: под Хабаровском пассажиры оказались заложниками ситуации«Все пригородные автобусы арестованы»: под Хабаровском пассажиры оказались заложниками ситуацииФото: УГИБДД по г.Хабаровску
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В Хабаровске пассажиры пригородных автобусов оказались сегодня, 6 марта, в непростой ситуации. Им нужно было ехать, но автобусы все никак не шли. В частности речь идет о машинах, которые работают на маршрутах №102, 103, 104, 124 и 129.

«НИ УЕХАТЬ, НИ ПРИЕХАТЬ»

Кто-то из «пострадавших» не упустил возможность сфотографировать остановку, которую никак не может покинуть и опубликовал снимок в социальной сети. Автор также указал, что в селе Некрасовка люди не могут ни приехать, ни уехать. Вместо автобусов подъезжают таксисты, почуявшие наживу, но и это не спасает ситуацию. Автомобилей не хватает, они все забиты.

Кто-то из «пострадавших» не упустил возможность сфотографировать остановку, которую никак не может покинуть Фото: Социальные сети

Кто-то из «пострадавших» не упустил возможность сфотографировать остановку, которую никак не может покинутьФото: Социальные сети

Пользователи, оказавшиеся в подобной ситуации стали подтверждать, мол, да, не приходят автобусы. Тут же поползли слухи о том, что все пригородные автобусы арестованы. Однако в Госавтоинспекции опровергли эту информацию.

- Утром 6 марта в рамках оперативно-профилактической операции «Автобус», автоинспекторы на Автовокзале остановили пассажирский автобус марки Daewoo BS-106. Машина выполняла рейс №129 «Хабаровск – Ракитное – Некрасовка», - рассказывал Вячеслав Бондарев, старший государственный инспектор безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю. - При осмотре технического состояния автобуса установили изменение идентификационной маркировки рамы. Поэтому вызвали опергруппу, автобус и водителя доставили в шестой отдел полиции для разбирательства.

Также запретили эксплуатацию автобуса, который передали на ответственное хранение владельцу. Назначена экспертиза.

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»

Ну что ж ясность пока появилась в случае с одной машиной. Почему остальные не вышли в рейс пока остается загадкой. Вполне возможно, что перевозчик, дабы минимизировать проблемы, снял все машины с рейса и планирует их проверить.

Напомним, операцию «Автобус» проводят с целью профилактики аварийности на дорогах. В первый день мероприятия полицейские выявили 46 нарушений Правил дорожного движения, проверили свыше 150 автобусов. В двух случаях обнаружили изменения заводских идентификационных маркировочных данных. Кроме того, у более 20 машин имелись технические неисправности. Среди них отсутствие ремней безопасности, неисправное рулевое управление, отсутствие болтов креплений, трещины диска, несоответствие остаточной глубины либо повреждение протектора шин, неисправные световые приборы, стеклоочистители.

Жителей края убедительно просят сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, грубо нарушают Правила дорожного движения. Информацию принимают по «телефону доверия» УМВД России по Хабаровскому краю: (4212) 387-387; «128» или «02». Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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