Армейцы в полуфинале! Хабаровский «СКА-Нефтяник» второй раз вырвал победу у «Кузбасса» со счетом 8:5 (2:0)

Проиграть этот матч для «Кузбасса» смерти подобно, первую встречу четвертьфинальной серии они отдали «СКА-Нефтянику» и если уступают сейчас, то выбывают из гонки за призовые места в чемпионате страны. Задача сложная, тем боле что армейцы на льду «Ерофей Арены» еще никому не проигрывали, а провели они здесь не много не мало 75 матчей. Единственным кому удалось свести игру вничью в Хабаровске – московским «Динамовцам». И прерывать эту беспроигрышную серию «красно-черные» не намерены.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Первый тайм «Кузбасс» начал очень активно, беспрерывные атаки натиск и напор, большую часть игрового времени они провели в штрафной хабаровчан, но распечатать ворота Виктора Каменева никак не удавалось. Зато армейцы сыграли на контратаках и добились успеха. Стремительные выходы к воротам кемеровчан увенчались успехом. Первым на 8 минуте забивает Юрий Шардаков, вторым на 11 минуте Артем Бондаренко, третьим на 18 минуте Максим Ишкельдин, четвертым на 27 минуте Алексей Торгонский.

После этого хабаровчане немного расслабились, а кемеровчане встряхнулись и усилили нажим. В итоге на 30 минуте один мяч отыграл Владимир Каланчин, на 36 минуте красивейший гол при помощи Василия Жаукенова забивает Вячеслав Швецов. В итоге первая сорокапятиминутка завершается со счетом 4:2, у команды из Кемерова есть шансы и надо отметить в конце тайма они ни в чем не уступали хозяевам поля. Интрига сохраняется.

- Нас подводит реализация моментов. Матч мы постарались начать активно, но после того, как «СКА-Нефтяник» забил два мяча, немножко растерялись, отошли к своим воротам, но потом в ходе матча постарались переломить игру. Надо прибавлять в движении и в реализации моментов, со «СКА-Нефтяником» нельзя расслабляться ни на минуту, игроки очень мастеровитые и используют каждый шанс, - отмечает Сергей Морозов, вратарь ХК «Кузбасс».

НУЖНА ОДНА ПОБЕДА

Второй тайм выдался нелегким для всех. Первая сорокапятиминутка прошла в очень ожесточенной борьбе и во втором игровом отрезке обе команда стали ошибаться. Тем не менее на 52 минуте Эрик Петтерссон доводит счет до 5 голов в ворота гостей, спустя две минуты те отвечают – 5:3. Спустя еще две минут шведский легионер реализует угловой – 6:3. На 58 минуте Александр Антипов забивает – 7:3.

А дальше пошла полоса неудач, Юрий Шардаков и Артем Бондаренко упорно выходят к воротам соперника и раз за разом упускают стопроцентно голевые моменты. Зато «Кузбасс» забивает – 7:4. Затем гости фолят на шведском форварде и он успешно реализует пенальти – 8:4. И это окончательный счет матча выводящий хабаровскую команду в полуфинал чемпионата страны.

СКА-Нефтяник - Кузбасс. 1/4 финала Чемпионата России по хоккею с мячом 2019/20. Матч №2.(с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

- Насколько я помню за всю свою карьеру в четвертьфиналах легких матчей не бывает. Поэтому сказать какая игра с «Кузбассом» была тяжелее, первая или вторя нельзя. Все матчи тяжелые, сейчас уже нет права на ошибку. Главное мы победили и неважно с какой разницей выиграли. Второй тайм шел тяжелее, усталость, перелеты, переезды – все это накапливается как снежный ком. К тому же команда соперника хорошо оборонялась. Но мы победили - всех с победой! – радуется Юрий Викулин, защитник ХК «СКА-Нефтяник».

«Красно-черные» выиграли две встречи с кемеровским «Кузбассом» и теперь смогут немного отдохнуть перед следующим кругом.

- Я хочу вас поздравить с выходом в полуфинал. Матч тяжелый, но вы заслуживаете выхода в полуфинал, заслуживаете прохода дальше. Еще раз говорю – матч не простой. Вы молодцы вырвали победу «на зубах» - спасибо, - похвалил команду в раздевалке Михаил Юрьев, главный тренер «СКА-Нефтяника».

Кто станет следующим соперником красно-черных по одной второй плей-офф определится в матче «Водника» и «Байкал Энергии». У иркутской команды уже есть в активе одна победа, посмотрим, чем завершится это противостояние.