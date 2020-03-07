Экстрасенсы развели жительницу Биробиджана на 600 тысяч рублей

Однажды переключая каналы в телевизоре, 64-летняя жительница столицы Еврейской автономии наткнулась на передачу, в которой экстрасенс-целитель обещал помочь всем страждущим – надо было только позвонить.

У старушки есть сын, который особым здоровьем не отличается, поэтому она, немного посомневавшись все-таки набрала телефон «целительницы», который был указан в бегущей строке. После гудков трубку сняли и пообещали, что как только экстрасенс освободиться он немедленно ей перезвонит.

- Через два дня на телефон пенсионерки действительно позвонила «экстрасенс» и предложила провести диагностику по телефону. В ходе разговора «целительница» сообщила, что ее младшему сыну угрожает опасность и поэтому необходимо приобрести оберег и икону. Затем потерпевшей позвонила помощница и сказала подготовить 3 литра воды, одно яйцо, 2 свечки, соль и 25 000 рублей. Деньги необходимо перевести на указанный счет. Биробиджанка перевела деньги и вечером ей снова позвонила «экстрасенс». Она диктовала звуки, а потерпевшая должна была за ней их повторять, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Ритуал был проведен и как обещала «целительница» порча, наведенная неизвестными недоброжелателями на сына – ушла. Затем опять раздался звонок от помощницы. По ее словам, поскольку женщина сама учувствовала в ритуале, то и ее саму надо «почистить».

- За обряд очищения необходимо было заплатить еще 30 000 рублей. Далее «целительница» сказала, что необходимо пройти курс лечения. За каждый сеанс, потерпевшая переводила деньги: 50 000, 80 000, 100 000 рублей. С каждым разом стоимость такого дистанционного «лечения» увеличивалась. Заключительный сеанс обошелся потерпевшей в 300 000 рублей. В общей сложности биробиджанка перевела 588 000 рублей, - отметили в ведомстве.

Возникает резонный вопрос – откуда у обычной пенсионерки такие суммы? Ответ прост – для того, чтобы заплатить за «лечение» женщина влезла в долги – взяла кредит и потом полученные деньги перевела «целителям». Так же как доказательство исцеления женщине должна была прийти посылка от «доброжелателей». Она ждала ее до последнего, пыталась звонить, но никто не брал трубку. Тогда старушка отправилась в полицию.

- Со слов потерпевшей о фактах мошенничества она слышала, но в разговоре с аферистами не отдавала себе отчет что делает, - подчеркнули в полиции.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество в крупном размере». Следователи пытаются установить лиц совершивших преступление.