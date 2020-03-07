Работа над ошибками: врио губернатора ЕАО отчитался перед жителями села Раздольное

В феврале этого года врио губернатора ЕАО совершил рабочую поездку в село Раздольное Биробиджанского района, где накопилось немало проблем. Селяне рассказывали о наболевшем - все жалобы были записаны. Ростислав Гольдштейн пообещал снова приехать в начале марта и рассказать, как выполняются народные поручения.

Работа над ошибками: врио губернатора ЕАО отчитался перед жителями села РаздольноеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ДАМАМ ЦВЕТЫ, А С ДРОВАМИ РАЗБЕРЕМСЯ

Очередной визит в Раздольное состоялся сегодня - в сельском ДК собралось более пятидесяти человек. Врио губернатора ЕАО, сопровождаемый группой подчиненных, энергично вошел в помещение, поздравил всех дам с 8 марта и стал раздавать цветы, принесенные с собой. Это вызвало умиление собравшихся - не с пустыми руками пожаловал!

После поздравлений выступил и.о. заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Самков. Именно ему было дано поручение разобраться со стоимостью дров - селяне жаловались на дороговизну топлива. Валерий Самков сообщил о том, что цена дров составляет 2539 рублей за куб, в наличии есть береза и дуб. Это вызвало возмущенные реплики селян - цены кусаются! Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн прокомментировал доклад своего подчиненного.

Работа над ошибками: врио губернатора ЕАО отчитался перед жителями села РаздольноеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Здесь есть моя вина. Говорят, что тариф, который мы заложили на дрова, экономически обоснован. Сюда входят транспорт с делянки, масло, бензин и тому подобное. Я видел эти цифры, у меня к ним большие вопросы. Но в течение двух последних недель я откладывал это совещание. Реально не было времени, чтобы разобраться. Но обещаю, что в течение следующей недели я точно выберу время. Мы проведем расширенное совещание и поймем, насколько этот тариф экономически обоснован и можно ли что-то сделать для его снижения, - пообещал Ростислав Гольдштейн.

НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ – КЛАДБИЩЕ РАСШИРИМ

Еще один наболевший вопрос связан с местным кладбищем. Оно расположено близко от села, подвергается наводнениям. Чтобы опасные вещества не растеклись по окрестностям, глава Птичнинского сельского поселения, в состав которого входит село Раздольное, запретила производит традиционные захоронения - кремируйте и сжигайте прах. Это не понравилось селянам, и Валерия Тихомирова, возглавляющая поселение, разрешила хоронить "гроб - на гроб" или пользоваться городским кладбищем, где никаких ограничений нет.

Работа над ошибками: врио губернатора ЕАО отчитался перед жителями села РаздольноеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Как сообщил и.о. заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Самков, после февральской встречи в Раздольном было принято решение - расширить территорию местного кладбища, причем расширение сделать не в сторону населенного пункта. Это позволит производить традиционные захоронения без какой-либо угрозы для местных жителей.

- Будет сделан запрос в управление лесами, чтобы они предоставили земельный участок. Чтобы впоследствии мы могли его отсыпать и там продолжать захоронения, - пояснил Валерий Самков. - Территория позволяет это сделать. С помощью Ростислава Эрнестовича мы нашли источник финансирования (требуется 3,3 миллиона рублей), расширение кладбища должно быть сделано до сентября.

СТРОИТЬ ДАМБУ ИЛИ ПЕРЕСЕЛИТЬ ПОДТОПЛЕНЦЕВ?

Бурное обсуждение вызвал вопрос с эффективной защитой села Раздольное от наводнений. Чиновники рассказали селянам, что на проектирование 4-километровой дамбы требуется около 15 миллионов рублей, а на строительство этого объекта - двести миллионов рублей. Источник финансирования пока не найден. А врио губернатора ЕАО рассказал об еще одном возможном варианте.

Работа над ошибками: врио губернатора ЕАО отчитался перед жителями села РаздольноеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Если сопоставить защиту от наводнения одного-двух домов и сотни миллионов рублей, затраченных на строительство гидрозащитных сооружений, целесообразнее давать деньги на переселение. Мы - государственники. Наша обязанность - защищать население от наводнений, от паводков, но давайте разумно к этому подходить, - пояснил Ростислав Гольдштейн.

Он пообещал снова приехать со своими подчиненными в Раздольное, когда сойдет снег. Отряд чиновников из правительства ЕАО "ножками" обследует проблемные места, а затем будет решаться, что лучше сделать для эффективной защиты населенного пункта от наводнений.