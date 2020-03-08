Первые лица Хабаровского края поздравляют прекрасных дам с Международным женским днем

В Хабаровском крае отмечают Международный женский день. А накануне, к прекрасной половине человечества обратился с поздравлениями полномочный представитель президента по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев.

- Поздравляю вас, дорогие женщины, с Международным женским днем – 8 марта! Дальний Восток – один из самых динамично развивающихся регионов нашей страны, территория больших возможностей и перспектив: строятся и запускаются новые производства, формируются новые рабочие места, повышается качество жизни, - подчеркнул с своем обращении Юрий Петрович.

Он также отметил, что красивые, сильные и мудрые женщины во все времена были главной ценностью человечества.

К поздравлениям присоединился и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

- Вы наш двигатель, причина и повод. С вами мы герои, ради вас готовы на подвиг. Наше вдохновение и надежный тыл, опора и источник энергии. Пусть этот праздник согреет вас теплом наступающей весны, вниманием и заботой родных и близких, детскими улыбками и смехом. Счастья вам, здоровья, любви и благополучия - обратился глава региона к жительницам Хабаровского края в своем аккаунте в инстаграм.

Теплые слова и добрые пожелания приготовили для жительниц края и депутаты законодательной думы.

-В этот праздничный день примите слова благодарности за каждодневный труд и терпение, материнскую ласку и женскую мудрость, за доброту и сердечность, за ваш бесценный вклад в воспитание детей, а также в развитие региона. Ведь самым активным дамам удается блестяще проявлять свои таланты и профессионализм в самых разных отраслях, - поздравила женщин от имени всех краевых парламентариев спикер думы Ирина Зикунова.

Со своей стороны, градоначальник краевой столицы Сергей Кравчук решил порадовать милых дам не только словом, но и делом. По распоряжению мэра города сегодня проезд на муниципальном транспорте для всех женщины будет бесплатным.

- В этот замечательный праздник наши любимые хабаровчанки смогут свободно ездить в трамваях, троллейбусах и автобусах маршрутов №1 и №29П, на которых работает «Горэлектротранспорт». Количество поездок неограниченно, - поделился радостью начальник управления промышленности, транспорта, связи Владимир Ощановский.

Редакция «КП» - Хабаровск» присоединяется к этим добрым и искренним словам, и в свою очередь, желает жительницам Хабаровского края и ЕАО читать только самые интересные и актуальные новости.