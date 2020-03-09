В Хабаровске строительство микрорайона затормозилось из-за отсутствия тепломагистрали

Стоимость жилья в краевом центре, по мнению специалистов, зависит в том числе и от количества квартир, выставляемых на продажу. Первичный рынок не богат предложениями, в итоге имеем повышенный спрос и, как следствие, рост цен. Казалось бы, все просто: нужно больше строить. Но это только на первый взгляд.

КОММУНИКАЦИИ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ

Актуальные проблемы строительной отрасли Хабаровска обсуждали на совещании в мэрии, сообщили в пресс-службе администрации города. Среди приглашенных были застройщики и риэлторы. Участники дискуссии уверены, что освоение района «Ореховая сопка» может изменить ситуацию. Четыре застройщика готовы строить здесь не просто многоэтажки, а микрорайоны с детсадами, школами, учреждениями здравоохранения и прочей, столь необходимой для нормальной жизни инфраструктурой. Суммарно они планируют выдать на-гора свыше миллиона квадратных метров жилья (по грубым прикидкам 15 тысяч квартир). Однако приступить к работам компании не могут из-за сложностей с инженерными коммуникациями.

Нужна новая дорога, существующая не справляется с растущим потоком автомобилей. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы для строительства улицы Героев Пассаров, она должна соединить дороги по Совхозной и Трехгорной. В отдаленных планах - возведение Восточной дуговой магистрали, от улицы Воронежской, через Совхозную на Карла Маркса в районе улицы Выборгская.

ДЕНЬГИ НА ВОДУ

Решается вопрос с водоснабжением и водоотведением. Будут строить водопровод от Воронежского шоссе до Совхозной, а также канализационный коллектор. Общая стоимость дороги, коллектора и водопровода – около семисот миллионов рублей. Деньги на стройку выделяют из краевого и городского бюджетов, однако возникла закавыка.

- Работы должны идти на условиях софинансирования из городского и краевого бюджетов. До недавнего времени доли должны были распределяться так: 10% - город, 90% - край, - объяснил Аркадий Корзун, главный архитектор Хабаровска. - Но 20 января 2020 года вышло распоряжение правительства Хабаровского края, значительно уменьшающее региональную долю: 60 процентов - край, 40 процентов - город. Таким образом, затраты местного бюджета с 71 миллиона рублей возрастают до 200 миллионов

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук считает, что отказываться от планов по освоению Ореховой сопки нельзя. Да, доля участия городского бюджета вырастает в четыре раза, однако развивать столь перспективную территорию нужно. В конце концов, есть федеральные структуры, можно попросить помощи у них.

НЕТ ТЕПЛА - НЕ БУДЕТ И ЖИЛЬЯ

Однако даже не дорога и вода главная проблема. Самое серьезное – отсутствие тепломагистрали. В 2016 году был разработан и получил положительное заключение Галвгосэкспертизы проект ТМ-35 – еще одной ветки от ТЭЦ-3, которая могла бы подавать тепло в микрорайоны. Протяженность ее 5,25 километра, в две трубы, каждая диаметром один метр. Однако стоимость его вышла запредельной – четыре года назад это было почти 2,5 миллиарда рублей, с учетом сегодняшних цен цена вопроса выросла без малого вдвое. Подключать новых потребителей к существующим тепломагистралям ТМ-32 и ТМ-33 невозможно. Они загружены на сто процентов, перегрузка грозит серьезными техническими проблемами.

Сейчас Ореховая сопка получает тепло от двух магистралей, но нужна третья, от которой бы запитались новые микрорайоныФото: Администрация Хабаровска

- Мы повторно направили письмо в ПАО «РусГидро» по вопросу начала строительства участка тепломагистрали ТМ-35 на территории ТЭЦ-3. Прошу подготовить очередное письмо на губернатора с просьбой принять окончательное решение, - сказал Сергей Кравчук. - Без строительства этой тепломагистрали мы не сдвинемся ни на шаг. Инвесторы заявляют, что, как только они увидят, что стартовала подготовка к возведению ТМ-35, они сразу же начинают строить микрорайоны.

Если «Ореховую сопку» обеспечат необходимой инфраструктурой, то помимо жилых домов здесь построят четыре детсада, две школы, две поликлиники и пожарное депо.