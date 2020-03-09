2020-03-10T05:16:40+03:00
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Мест на кладбище больше нет

Прямой эфир 10 марта на 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВЭдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ
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Мест на кладбище больше нетМест на кладбище больше нетФото: Борис КОКУРИН
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В Хабаровске вопрос о нехватке мест для традиционного захоронения, в последние годы стоит остро.

В городе давно нужно открыть ещё одно кладбище, поскольку на действующих остаётся мало места. Участок найден. Однако на предложения администрации: одним из пунктов которого была просьба выделить из городского бюджета 122 миллиона рублей для обустройства кладбища, депутаты не согласились. обосновывая тем, что администрация города стоимость этой земли несколько завысила.

Чем закончился спор и какое окончательное решение приняли стороны. Подробнее поговорили на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» с начальником отдела организации и деятельности общественных кладбищ администрации Хабаровска Александром Нимчуком.

Александр Нимчук, начальник отдела организации и деятельности общественных кладбищ администрации Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Нимчук, начальник отдела организации и деятельности общественных кладбищ администрации ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 10_03_2020.

Александр Нимчук

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ИСТОЧНИК KP.RU

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