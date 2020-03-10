Маткапитал на первенца с 2020 года: как и когда оформить в Хабаровском крае

Родители первенцев в Хабаровском крае с 2020 года, как и во всей стране, могут рассчитывать на поддержку государства в виде маткапитала. Напомним, впервые об этом жители региона услышали во время трансляции Послания президента к Федеральному Собранию в середине января. К слову, 1 марта Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в программу материнского (семейного) капитала, продлив ее до 2026 года.

КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ МАТКАПИТАЛ НА ПЕРВЕНЦЕВ

На маткапитал на первенцев могут рассчитывать родители, у которых первые дети родились или были усыновлены после 1 января 2020 года. Сумма финансовой поддержки - 466 тысяч 617 рублей. Если в этих семьях родятся вторые дети, родители смогут получить маткапитал в сумме 616 тысяч 617 рублей. Эта же сумма полагается семьям, в которых дети родились до 2007 года и пополнились еще одним ребенком после 1 января 2020 года.

- Закон вступит в силу с 12 марта. Обращаться за материнским капиталом на первого ребенка можно в МФЦ и клиентские службы ПФР. С 15 апреля такую услугу будут предоставлять, в том числе, беззаявительно, - рассказала управляющая Отделением ПФР по Хабаровскому краю Ирина Звержеева.

Напомним, что на вторых детей заявления на материнский капитал в размере 466 тысяч 617 рублей принимают с начала 2020 года в обычном режиме: через личный кабинет на сайте ПФР, единый портал государственных услуг, в МФЦ и клиентских службах ПФР. При утверждении нового порядка размер для них увеличат до 616 тысяч 617 рублей беззаявительно.

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Скорректировали сроки рассмотрения заявлений на маткапитал на детей. С 1 января 2021 года на оформление сертификата будет уходить пять рабочих дней вместо 15. В течение 10 дней станут принимать решения по заявлению на распоряжение средствами материнского капитала вместо 30.

Семьям не придется самостоятельно собирать документы. Все данные сотрудники ПФР получат из государственных информационных систем. В этих же базах отразится информация о рождении ребенка. Данные об оформлении маткапитала на ребенка 2020 зафиксируют в информационной системе Пенсионного фонда и направят в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.

Семьям, в которых дети усыновлены, нужно, как и прежде, самостоятельно подавать заявления на маткапитал. Это необходимо, потому что сведения об усыновлении могут представить только сами родители.

Для использования маткапитала на погашение ипотеки или уплаты первоначального взноса по ней направьте заявление непосредственно в банк. Раньше обращаться нужно было и в кредитную организацию, и в Пенсионный фонд. Потратить маткапитал на детей можно и на строительство жилого дома на садовом участке. Для этого нужно подтвердить право собственности на землю и предоставить разрешение на строительство жилья.

Напомним, материнский капитал можно использовать:

- без учета возраста ребенка - как первоначальный взнос на ипотеку, погашение ипотечных кредитов, дошкольное образование (ясли, детский сад), ежемесячную выплату, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов;

- после того, как ребенку исполнилось три года - на покупку или строительство жилья, оплату образования, проживание в общежитии, на накопительную пенсию мамы.