«Водник» - «СКА-Нефтяник», 10 марта 2020: прямая онлайн-трансляция полуфинального матча плей-офф XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом

«СКА-Нефтяник» одним из первых преодолел четвертьфинальный отрезок плей-офф чемпионата страны по хоккею с мячом. Армейцы из Хабаровска в двух матчах уверенно переиграли одну из самых «неудобных» команд в суперлиге - кемеровский «Кузбасс». Теперь время полуфинальных поединков. Следующим соперником «красно-черных» станет архангельская команда «Водник», одолевшая в четвертьфинале иркутскую «Байкал-Энергию» и закрывшую для сибиряков вход на пьедестал почета.

Полуфиналы так же будут идти до двух побед. Первый матч состоится в Архангельске, второй, и если понадобится, третий - в Хабаровске.

О СОПЕРНИКЕ

Команда «Водник» была основана в 1925 году в Архангельске. 18 января при клубе водников имени М.В. Фрунзе образована команда «Северный водник». С этого момента и ведется отсчет истории клуба. Костяк команды составили футболисты и конькобежцы, свой первый официальный матч команда провела уже 22 января этого года. Затем название изменилось на «Моряк», и только в 1937 году команда получила свое нынешнее имя.

В середине девяностых архангельский клуб становится одним из лидеров российского и европейского хоккея с мячом. Они 9-кратные чемпионы России, двукратные обладатели Кубка мира и трехкратные обладатели Кубка европейских чемпионов. Цвета клуба - желто-зеленые.

- «Водник» сыграет в полуфинале чемпионата России после трехлетнего перерыва. Напомним, что в последний раз команда из Архангельска претендовала на один из призовых комплектов в сезоне 2016/17 годов, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник». - Тогда хоккеисты с берегов Северной Двины, выступая в «финале четырех», проходившем в Хабаровске, в полуфинале уступили «Байкал-Энергии» 1:4, после чего проиграли и матч за бронзовые медали «Енисею» (2:11). Стоит отметить, что это будет четвертая встреча команд Хабаровска и Архангельска в истории их противостояния в плей-офф. На сегодняшний день соперники провели между собой 6 матчей, в пяти из которых победу праздновал «Водник», и только в одном - СКА. В последний раз соперники встречались в «плей-офф» в сезоне 2011/12 годов. Тогда, на стадии 1/8 финала успех сопутствовал хабаровчанам, превзошедшим своих визави по сумме двух матчей (2:3, 4:1) .

СОСТАВ КОМАНД

«Водник» Архангельск:

Вратари: 1 Черных Роман, 30 Заостровцев Михаил, 33 Дорохин Данил, 51 Глотов Александр.

Защитники: 4 Легошин Александр, 5 Кузьмин Данил, 13 Козлов Иван, 15 Калинин Сергей, 22 Шеховцов Никита.

Полузащитники: 8 Климкин Андрей, 10 Ибатулов Алексей, 17 Сергеев Михаил, 19 Дергаев Евгений, 24 Громницкий Евгений, 35 Анциферов Максим, 46 Фомичёв Виктор, 70 Пожилов Павел, 90 Иванов Дмитрий.

Нападающие: 11 Антонов Александр, 14 Ничков Алексей, 18 Долгих Андрей, 25 Попеляев Кирилл, 77 Шеховцов Артем, 91 Насекин Илья .

«СКА-Нефтяник» Хабаровск:

Вратари: 1 Каменев Виктор, 30 Бурасов Артём, 31 Рысев Денис, 40 Шишкин Лев.

Защитники: 4 Викулин Юрий, 23 Норик Всеволод, 25 Грановский Василий, 34 Бондаренко Юрий, 64 Плотников Максим.

Полузащитники: 10 Хандамаев Чингис, 11 Корев Денис, 15 Джусоев Алан, 19 Меньшиков Никита, 21 Шардаков Юрий, 24 Антипов Александр, 77 Аникин Дмитрий, 78 Ишкельдин Максим, 81 Дёмин Сергей, 87 Рябухин Владислав, 88 Турушев Станислав, 97 Шалухин Борис, 99 Торгонский Алексей.

Нападающие: 5 Бондаренко Артем, 83 Гац Максим, 86 Усов Виталий, 90 Скопинцев Сергей, 95 Петтерссон Эрик.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ СОПЕРНИКОВ

04.02.2020 «СКА-Нефтяник» - «Водник» 6:2

11.12.2019 «Водник» - «СКА-Нефтяник»1:4

06.02.2019 «СКА-Нефтяник» – «Водник» 5:3

30.11.2018 «СКА-Нефтяник» – «Водник» 6:2

06.11.2018 «Водник» - «СКА-Нефтяник» 2:7

11.02.2018 «СКА-Нефтяник» - «Водник» 8:2

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Полуфиналы - здесь слабаков нет. Даже «Водник», который уже несколько лет не претендовал на призовые места, стоит принимать в расчет. К тому же первая игра пройдет в Архангельске, на открытом льду. Погода, непривычная арена, джетлаг, неистовая поддержка местных болельщиков и огромное желание пройти дальше - все это серьезно осложнит хабаровчанам жизнь и может сказаться на итоговом результате. И все-таки фаворит здесь «СКА-Нефтяник», проведший на одну игру меньше в четвертьфиналах, и значит, имевший время отдохнуть и восстановиться.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Водник» - «СКА-Нефтяник» 10 марта с 19:00 по московскому времени (с 2:00, 11 марта по хабаровскому).