На биробиджанскую улицу частично пришла цивилизация

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ

В феврале одна из жительниц Биробиджана пожаловалась градоначальнику Александру Головатому на расширяющуюся антисанитарную зону в районе улицы Кавалерийской. Реакции не последовало - окрестности продолжали зарастать мусором. С местными жителями встретился корреспондент «КП» - Хабаровск» - тревожные факты подтвердились. Опасной ситуации, чреватой ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации и пожарами, была посвящена одна из наших публикаций.

- На днях мы уехали с мужем к родителям, а когда вернулись домой, глазам не поверили. Возле наших многоквартирных домов (под номерами 30 и 32) на Кавалерийской появились мусорные баки. Спасибо вам за поддержку - раньше наши просьбы и жалобы оставались без внимания, - рассказала местная жительница Олеся. - Но выгребную яму коммунальщики так и не очистили, хотя она переполнена, и прилегающая территория замусорена. Может, скоро и здесь чудо произойдет?

СТРАСТИ ПО ЯМЕ

Как сообщил руководитель управляющей компании «Монарх» Леонид Смышляев, очистка выгребной ямы на Кавалерийской производилась три недели назад. Но местные жители утверждают, что в последний раз коммунальщики занимались этим в прошлом году. Судя по виду окрестностей, версия жителей ближе к истине. Возможно, представители областного управления Роспотребнадзора, посетив улицу Кавалерийскую, точно оценят происходящее, и антисанитарная зона будет ликвидирована.