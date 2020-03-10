2020-03-10T12:49:45+03:00
Происшествия

В Хабаровске сотрудница банка дала отпор грабителю в медицинской маске и с ножом

Мужчина ворвался в отделение, вооруженный ножом и пузырьком с неизвестной жидкостью
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске сотрудница банка дала отпор грабителю в медицинской маске и с ножомВ Хабаровске сотрудница банка дала отпор грабителю в медицинской маске и с ножомФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Утро в отделении одного из дальневосточных банков, расположенном на остановке Судоверфь, перестало быть томным сразу после открытия. Как рассказывают сотрудницы (их там было двое: кассир и офис-менеджер), дверь отделения распахнулась, и в банк вошел высокий молодой мужчина европейской внешности в медицинской маске и темных очках. Он спросил у сотрудниц, не заказывали ли они ремонт пластиковой двери? Те недоуменно пожали плечами - мол, не знаем.

- Женщины удивились и даже ничего плохого не заподозрили, увидев человека в маске, - отметил источник «КП»-Хабаровск». - По их словам, так сейчас половина города ходит, ничего удивительного - коронавирус. И клиенты к ним в таком виде часто заходят.

Испугались они, когда посетитель достал нож и пластиковый пузырек. Затем грабитель подскочил к менеджеру, облил ее жидкостью, по запаху похожей на бензин, и потребовал выдать всю наличность. Менеджер, перепугавшись, толкнула нападавшего и попыталась заскочить к кассиру в защищенное помещение. Однако грабитель успел полоснуть женщину ножом по руке. Затем поняв, что ограбление не удалось, он опрометью выбежал из банка.

- Все нападение заняло от силы две, две с половиной минуты, - рассказал Кирилл Блинов, руководитель пресс-службы УМВД России по городу Хабаровску. - Когда прибыли представители ЧОП, под чьей охраной находился банк, нападавшего и след простыл. Они оказали помощь раненой сотруднице, вызвали полицию и скорую помощь. К счастью, женщина сильно не пострадала - только небольшой порез на руке, госпитализация не потребовалась.

Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают полную картину произошедшего и пытаются найти грабителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, несмотря на то, что мужчина ничего не взял, его действия попадают под уголовную статью «Разбой» - это до десяти лет лишения свободы. Главное, говорят специалисты, он достал оружие и выразил преступные намерения - этого достаточно. Осталось только найти злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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