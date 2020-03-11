Будущий уникальный парк в Хабаровске создал ажиотаж среди населения

Власти Хабаровска озадачились созданием очередного «уникального» парка под названием «Патриот». По задумке мэрии пространство, занимающее площадь почти в 75 гектаров, на площади между улицами Выборгская и Промышленная организуют для отдыха и культурного досуга жителей и гостей города.

- Здесь планируют организовать выставку образцов военной техники, создать туристическую зону, места для патриотической работы. Конкурс на создание концепции будущего парка уже объявили. Итоги подведут в мае. В этом вопросе будем плотно работать с Восточным военным округом, - рассказал в своем аккаунте мэр Сергей Кравчук.

Задумка, казалось бы хорошая. Однако сами горожане отнеслись к ней неоднозначно. Такой вывод остается сделать на основе комментариев к посту градоначальника. Почти единогласно большинство высказавшихся пользователей соцсети решили, что место для будущего парка выбрали не всем удачное. Куда логичнее, по их мнению, было бы обустроить парк на проспекте 60-летия Октября. А между улицами Выборгская и Промышленная уместно было бы построить дома и переселить туда тех, кто пока вынужден ютиться в аварийном жилье. Один из комментаторов с иронией объясняет свою позицию так:

- Нормально, что до вашего парка придется проезжать мимо района, по которому и не скажешь, что из него фашисты уже ушли?

Другие горожане недоумевали: «У нас есть музей военной техники! Зачем ещё?», третьи заметили, что в городе еще есть недоделанные проекты, например, парк имени Юрия Гагарина. Остается надеяться, что власти и народ все-таки смогут договориться и найти золотую середину в этом вопросе.

Напомним, другим резонансным сообщением было о новых «фишках» Хабаровска, которые могут привлечь иностранных туристов в город. Так, одно из предложений – это позиционировать краевую столицу как один из солнечных городов России. Однако и на это у местных жителей нашлись свои аргументы. Сводились они в основном к тому, что сначала в городе надо навести порядок, а потом уже приглашать гостей.