В Биробиджане красочно отпраздновали Пурим

НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ

Биробиджанцы массово присоединились к празднованию Пурима - одному из главных праздников еврейского календаря. Он ежегодно отмечается в честь события, которое случилось много веков назад на территории Персидской империи. Согласно преданиям, жена царя Ахашвероша, прекрасная Эстер, спасла своих сородичей от козней царского советника Амана, которого разоблачили и казнили на радость иудеям.

В ГДК развернулось праздничное гуляниеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Одно из тематических мероприятий состоялось накануне в Биробиджанском обществе инвалидов, где много лет действует клуб еврейской культуры "Симха". Организаторы встречи, собравшей более тридцати участников, рассказали об истории праздника, провели мини-викторину, после которой последовали песни, танцы и дружеское чаепитие.

Пол-шестого вечера праздник начался в фойе городского Дворца культуры. Активисты Биробиджанской еврейской общины "Фрейд" и самодеятельные артисты подготовили увлекательное представление - пуримшпиль. Под зажигательные ритмы, зазвучавшие из колонок, ведущая устроила шоу мыльных пузырей, восторженно встреченное юными зрителями, а также их родителями.

Перед собравшимися выступают юные циркачиФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Мы каждый год на пуримшпиль приходим всей семьей в городской Дворец культуры, участвуем в конкурсах, общаемся со знакомыми. - рассказала биробиджанка Светлана. - Здесь забываешь обо всех проблемах, вспоминаешь нашу историю, Эстер и Мордехая, снова веришь в завтрашний день. Чаще надо встречаться, ведь живого общения не заменят никакие чаты и социальные сети.

ВСЕ В ГОСТИ К НАМ!

Среди участников был 23-летний раввин из Москвы Эфраим Колпак, который ранее уже бывал в Биробиджане, но решил снова заглянуть в "самый местечковый город" Дальнего Востока - столицу Еврейской автономии.

- Мой тесть - раввин Хабаровска. Мы с супругой решили навестить родственников, а по дороге заехать в Биробиджан. Пурим - это самый радостный праздник для всех евреев. В это время нужно веселиться и радоваться, нельзя предаваться унынию, - пояснил раввин Эфраим Колпак. - Я уже бывал в Биробиджане на празднике Суккот, но с каждым разом впечатления становятся все более яркими. Мало есть мест на Земле, где названия улиц написаны на идише, и воздвигнуты замечательные памятники на еврейскую тематику.

Раввин Эфраим КолпакФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Столичному раввину было доверено прочитать на сцене городского Дворца культуры Свиток Эстер - книгу, входящую в состав еврейской Библии и Ветхого Завета. Помогал Эфраиму Колпаку главный раввин ЕАО Эли Рисс. Торжественно внеся древний свиток, он приветствовал всех собравшихся в концертном зале и провел небольшой инструктаж.

- Одна из важнейших заповедей Пурима - услышать Свиток Эстер. Даже если вы не понимаете, о чем идет речь, еврейский закон гласит: душа понимает. Человек должен сидеть и слушать, тем самым выполняя заповедь, - подчеркнул Эли Рисс. - Очень важно, чтобы в зале в это время была тишина, потому что Свиток Эстер читается без микрофона. На слове "Аман" (этот злодей хотел уничтожить еврейский народ - прим. ред.) принято топать ногами в качестве протеста. Можете присоединиться к этому действию.

УГОЩЕНИЙ ХВАТИЛО НА ВСЕХ

После получасового речитатива на иврите невидимая перегородка между исполнителями (двумя раввинами) и зрителями рухнула - все оказались вовлечены в богоугодное действие. Затем на сцену городского дворца культуры вышли участники Биробиджанского народного ансамбля скрипачей и, взмахнув смычками, исполнили волшебную мелодию. В рамках концерта, продолжавшегося более часа, зрителей порадовали также юные циркачи, певцы и танцоры, показавшие оригинальные творческие номера.

Дружеская атмосфера царила минувшим вечером и в синагоге "Бейт-Тшува", расположенной на улице Маяковского областного центра - здесь также отмечали Пурим. Руководитель одноименной еврейской общины Валерия Булкина рассказала своим единоверцам об истории праздника, а затем развернула Свиток Эстер - длиной несколько метров.

Валерия Булкина со свитком ЭстерФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

После задушевной беседы дошел черед до угощений - общинников пригласили к столу, где главным блюдом были "уши Амана" - так называются сладкие пирожки, выпекаемые по особому рецепту в честь древнего праздника. На лицах людей были улыбки, кто-то подливал ароматного чая, расходиться никто не спешил...